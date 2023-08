La esperanza está en Madrid

"Las consejerías de Vox en Aragón serán de gestión, sin competencias en los organismos de mayor peso". Ah, bueno, solo de gestión. Ya. ¡Qué respiro! ¡Qué alivio! Del cumplimiento del acuerdo que han presentado PP-Vox tarde y mal, de esa privatización creciente que se proclama sin ningún pudor en la enseñanza, en la sanidad, de ese progresivo desmantelamiento de lo público –como hacen siempre que pueden–, de la derogación de la ley de la Memoria democrática por «sectaria» (aquí incluiría una exclamación que el lenguaje académico no me permite), de una nueva «tutela» a los docentes, de dar pasos atrás en el reconocimiento de derechos a las minorías, de poner en duda a las entidades sociales (especialmente a las que no tengan nada que ver con ellos, supongo) de todas esas medidas/amenazas para la mayoría social... de todo eso ya se encargará el PP, si hemos entendido bien. Azcón, que no dio la cara, se reserva cuestiones como la igualdad y la protección de la mujer eludiendo eso sí, la expresión «violencia de género», por más que lo que mata a decenas de mujeres sea precisamente eso y no otra cosa. Poca confianza debe de tener en sus socios. ¿Dormirá tranquilo con Vox arrullando sus sueños? No me cabe duda de que sí. Y tan contento y feliz. En realidad son dos caras de una misma moneda. Y en Madrid siguen mareando la perdiz con investiduras afortunadamente imposibles. Lean y entiendan la Constitución, si es que pueden, especialmente el art. 99 y acátenla sin alegar tradiciones que se inventan cuando les conviene. Justifican el pacto por las circunstancias históricas y por lo que viene. Desde Madrid, supongo. Si no gobiernan hay una urgencia histórica ¿por ser antinatural? Y de Madrid, sólo puede venir un gobierno de izquierda que vele por el Estado Social, que garantice los mandatos constitucionales y los derechos conquistados. Eso, si Echenique y otros como él dejan de poner palos en las ruedas, que ya les vale.