El bipartito del 1%

Ha corrido ya abundante tinta, o, en su vertiente digital, se han publicado y compartido un sinfín de bytes, sobre los aspectos más lesivos del acuerdo de coalición alcanzado por PP y Vox en Aragón con demora y con cierto sonrojo por parte del primero. Han acaparado titulares los planes de embiste de la ultraderecha en sus particulares guerras del odio que se han hecho hueco en la hoja de ruta de Azcón: derogación de la equilibrada ley de memoria democrática autonómica, marcha atrás en política lingüística, implantación del veto parental o revisión de una ley trans que gozaba de un consenso unánime en las Cortes, al menos hasta que los desacomplejados reaccionarios desembarcaran en la Aljafería en 2019, con aires de conquistadores contagiosos en un Nuevo Mundo que juzgan impuro y salvaje.

Pero, más allá de estos dislates, que sin duda merecen máxima atención y oposición, tampoco podemos dejar pasar el hecho, quizá por anticipado menos advertido, de que el de la coalición PP-Vox en Aragón es, además, en esencia y sin matices, un programa político de clase. Estamos ante un acuerdo de y para las élites aragonesas.

En materia de fiscalidad, el bipartito se compromete a reducir todavía más el impuesto de sucesiones. La reforma solo beneficiará a las herencias de más de 500.000 €, pues las inferiores están exentas desde 2018. Es decir, a menos del 1% de los aragoneses. También rebajará el impuesto de patrimonio, un gravamen minúsculo del que ya está exenta la vivienda habitual y los primeros 400.000 €, y que soportan solo alrededor de 14.000 aragoneses. La cifra de privilegiados sufridores equivale, en este caso, al 1% de la población con una exactitud aritmética que hace del título de esta columna un dato objetivo más que un recurso retórico.

En cuanto a la educación, los populares y su extremo diestro rescatan una de las extravagantes ocurrencias del padre del neoliberalismo económico, Milton Friedman, y la que fuera piedra angular de la malograda política educativa de su compatriota, el dos veces defenestrado Donald Trump. El bipartito sugiere la que es posiblemente la medida más escandalosamente elitista del programa: el cheque escolar, un bono por hijo para que cada familia gaste en el centro educativo de su elección. Una subvención encubierta a los colegios privados a costa de los públicos y concertados. A falta de detalles en el acuerdo, sabemos que, en teoría, el cheque implicaría destinar fondos públicos para costear las cuantiosas matrículas de las escuelas privadas, cuyo acceso seguiría, no obstante, restringido a las familias más pudientes. El cheque beneficiaría exclusivamente a los padres del 6% de alumnos aragoneses, que son los estudiantes que acogen hoy los escasos centros privados. Incluso la patronal de las concertadas, Escuelas Católicas, se ha opuesto a esta barrabasada, que asegura provocaría mayor segregación social.

Respecto a la sanidad, la coalición apunta, como solución primera a las listas de espera, a la «colaboración público-privada». Así, en lugar de mejorar la oferta (los recursos) de la pública, el acuerdo prioriza desviar la demanda (los pacientes) a la privada. Fondos que podrían destinarse íntegramente a mejorar el sistema público, se dirigirán parcialmente a abultar las cuentas de resultados de la boyante patronal sanitaria, acostumbrada a las zalamerías del PP, cuya hoja de servicios en la capital, donde gobierna desde 2019, comprende la inversión de millones de dinero público, en forma de obras, en facilitar sus lucrativos negocios, mientras centros públicos esperan un turno que nunca llega.

El apartado de vivienda termina por hacer caer la frágil careta de este gobierno neonato, que apenas se esmera en fingir representar a la mayoría social. Con el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas del país según los barómetros, y la capacidad de compra y alquiler (especialmente de los más jóvenes) bajo mínimos, el acuerdo dedica 5 de sus 7 puntos sobre este tema a la patraña del drama de la ocupación ilegal. Una realidad que el propio ayuntamiento de la capital reconoce que no es un problema «cuantitativamente hablando». Los servicios municipales atienden, de media, menos de tres casos por semana. En todo Aragón solo se registraron 70 casos entre enero y abril de este año, menos que en 2022, lo que contrasta con la dimensión absurda de la histeria colectiva, de inducción controlada e interesada, en torno a este asunto. Las medidas del bipartito, no obstante, favorecerían esencialmente a la banca y los grandes inversores que padecen, aunque solo sea en sus hojas de Excel, la «usurpación» de pisos vacíos, un fenómeno distinto del «allanamiento» de residencias, perseguido y penado que, a diferencia del primero, ya recibe una respuesta policial inmediata.

Estamos, pues, ante un acuerdo que privilegia a una minoría que no alcanzaría a llenar la mitad del estadio de La Romareda. Una minoría que mercadea con las propiedades inmobiliarias que cada día nos cuesta más caro alquilar. Que controla las clínicas que hacen caja de la asfixia de nuestros hospitales públicos. Que administra selectas escuelas como si de empresas cotizadas se tratara. Que finge habitar en un «infierno fiscal» donde, la verdad sea dicha, la caldera no hace chispa, el fuego no arde y vastos aparatos de aire acondicionado refrescan las cavernas, mientras arriba, en la superficie terrestre, el cambio climático nos transporta, como Caronte por Estigia, hacia un infierno mucho menos metafórico. Pero de esta barca no nos bajará la derecha, que omite cualquier referencia a políticas climáticas en su acuerdo de gobierno, pues aquí, su consigna es, suponemos con sorna, «no molesten a los cerdos».