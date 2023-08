Actos, pero sin dar la cara

La incomparecencia del futuro presidente de Aragón en la presentación y firma de los ochenta puntos programáticos del acuerdo para gobernar entre PP y Vox, nos ha dejado perplejos. Demasiado para Kafka. ¿Alguien se imagina la presentación de la plantilla del Real Zaragoza para la nueva temporada sin el entrenador?

Nunca tuve dudas de que iba a haber ese pacto, lo que me molesta es la ausencia de disimulo, los aragoneses merecemos un espectáculo de mejor calidad, que guardaran las formas, que regatearan el acuerdo, que pusiesen más alma en defender lo construido. Mal les va a ir si lo que ofertan es un proyecto tan reaccionario como este.

Llevamos 73 días con Gobierno en funciones en la Comunidad Autónoma, mientras las derechas buscaban la forma de entenderse, los ciudadanos no nos enterábamos de nada, a hurtadillas, casi clandestinamente, han fraguado un pacto donde prima la doctrina de la extrema derecha. ¿Para acabar así tanto tiempo? Ha faltado coraje, valentía y deseo de ofrecer otra alternativa a los aragoneses. Tengo la impresión de que inauguramos una etapa política marcada por líderes de catálogo. «Un príncipe que no es sabio en sí, no puede ser bien aconsejado» decía Nicolás Maquiavelo.

Qué razón tenía Groucho Marx cuando explicaba que, «la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados».

La insistencia de Jorge Azcón de gobernar en solitario, con ayudas puntuales, te lo podías creer o no, pero tenía posibilidades. Con el apoyo del PAR supera los votos de la izquierda y con la abstención de Teruel Existe y Vox hubiese formado gobierno en una compleja geometría variable que le hubiese conllevado muchos problemas, pero habría ganado en coherencia. Eso nos ha estado vendiendo. Dar sin regateo alguno la Presidencia de las Cortes a Vox así se podía entender. Dar el salto a un acuerdo de estas características, y saber que llevaban semanas fraguándolo en Madrid, es una tomadura de pelo a los aragoneses. El precio del poder lo ha puesto Vox, no el PP. Y los contenidos acordados son la ideología de la derecha extrema. Que el PAR se haya olvidado de su permanente rechazo al trasvase del Ebro por unas direcciones generales de segundo nivel es patético.

Aunque se esconda de las fotos con Vox, los focos están puestos y a partir de ahora tendrá que convivir con ellos en el consejo de gobierno. Porque los ochenta puntos acordados rezuman ese franquismo sociológico que perdura en algún sector del PP y son el alma de Vox. Desde el acuerdo de derogar la ley de memoria democrática de Aragón, pasando por la reforma de la ley trans, hasta «sacar» la ideología de los centros de enseñanza, el pin parental, la libre elección de centros, el cheque escolar, el aumento de la financiación a la enseñanza privada, la potenciación de la sanidad privada, la sustitución de la violencia de género por la violencia intrafamiliar, la eliminación de las ayudas al uso de nuestras lenguas, las rebajas fiscales a todo trapo….. En este gobierno el cambio climático será una entelequia porque ni lo mentan, las desigualdades son cosa de progreso, la mejora de la calidad de vida de la mayoría de la población, que son los trabajadores, es cosa de rojos trasnochados, y el rechazo sin eufemismo al trasvase del Ebro es una antigualla. Los acuerdos dan un vuelco a lo construido durante decenas de años por gobiernos del PAR, PP y PSOE, rompen los equilibrios, y mucho me temo que una de las virtudes de este tiempo que era la paz social y el acuerdo, salte por los aires. Entre tanto cambio y tanto olvido, hay una referencia que llama mucho la atención, «se potenciará la producción propia de contenidos de la RTVA». ¿Pero no era Abascal quien quería cerrar las TV autonómicas porque decía que eran chiringuitos?

Toda esta retórica la envuelven en alusiones a la necesaria unidad de España y a la defensa del nacionalismo español. Decía Antonio Machado, «los señoritos invocan a la patria y la venden, el pueblo no la nombre siquiera, pero la compra con su sangre y la salva». Hay personas para las que si no tienes todo el tiempo el nombre de España en la boca y la bandera en la mano, no eres un español de fiar. Para esos que van repartiendo títulos de español, da puntos ser machista, homófobo, rezar mucho y pensar poco. Para muchos de ellos el Concilio de Trento se quedó muy a la izquierda; aunque se divorcien, tengan amantes, frecuentes prostíbulos y contraigan matrimonios gais.

Cada vez que pierden un privilegio agitan la bandera para que la gente vote a la par, por la unidad de España y de paso por la privatización de la sanidad, la educación o las pensiones. Sin saber por qué han de ir tantas cuestiones juntas, cuando son tan contradictorias.

Pues bien, en manos de ellos está el futuro de Aragón.