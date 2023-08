Hacía meses que el presidente del Senado le había requerido que cumpliera la Ley de Transparencia y declarara su patrimonio, sus ingresos y el origen de los mismos. Pues nada. Feijóo ha hecho un corte de mangas y se ha ido del Senado sin cumplir con su obligación legal. Cumplir las leyes es para los pringaos. Si se es capaz de incumplir durante cinco años el mandato constitucional de renovación del Poder Judicial, por qué no tomarse a chirigota eso de la transparencia, un engorro de progreso que no entienden que el Poder es el Poder. Y con todo lo que llevamos visto en materia de sobresueldos parecía que la opinión pública exigiría conocer el uso del dinero público, pero no hay nada que la acorazada mediática de la derecha no sea capaz de ignorar y minimizar. Hay mucha afición a los sobresueldos, en A o en B, eso es lo de menos. Y si esos sobresueldos provienen de las cuotas de sus militantes, pues allá ellos. Pero si el origen de ese dinero es el grupo parlamentario o cualquier otro presupuesto público, eso ya es otro cantar. Entramos en el terreno de la calidad democrática y los contribuyentes tenemos derecho a conocer esos datos con pelos y señales. Por ejemplo el uso que se da a esos fondos destinados a la actividad de los grupos parlamentarios. También en Aragón. En próximas fechas el Portal de transparencia actualizará los datos con el nuevo Gobierno. El anterior presidente según consta percibía: «Total retribuciones: 93.221,4 € bruto/anual». Se entiende que esas son todas sus retribuciones, que no hay más que lo que viene establecido en los Presupuestos Generales de la Comunidad para él y para sus Consejeros y cualquier otro cargo público. Esperemos pues la actualización del dato para comprobar qué es lo que se declara y si se cumple o no la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón que también obliga a los partidos. Una ley que se aprobó por unanimidad pero de la que pronto renegaron.