Un reciente estudio, publicado en Nature Medicine, estimaba que el calor extremo causó más de 11.000 muertes el año pasado en España, y unas 61.000 en toda Europa. Este 2023, el verano ya acumula seis olas de calor, la última la semana pasada con registros históricos. La realidad del cambio climático es tan innegable como sus efectos. Lo estamos viendo en la sequía, que pone en jaque a la agricultura y al abastecimiento de agua; lo vemos en los incendios forestales en los países mediterráneos y en Canadá, y también cada vez más estudios constatan el daño que representa para la salud de las personas. Si, como todo indica, se trata de un fenómeno creciente, el cambio climático va a suponer importantes desafíos a los sistemas públicos de salud, si no lo está haciendo ya.

En España, se detectan nuevas enfermedades, como la malaria, el dengue o el virus del Nilo, ya no solo como casos importados sino porque el cambio de las condiciones climáticas en nuestro país favorece la presencia de los mosquitos que las transmiten. Las campañas de concienciación social sobre el mosquito tigre –inexistentes hasta hace unos años– dan fe de que este es un nuevo foco de interés de los responsables de salud pública. Además de enfermedades exóticas, la crisis climática conlleva el empeoramiento de otras dolencias más comunes en nuestras latitudes, en particular las respiratorias y cardiacas, así como algunos casos de cáncer, que están relacionadas con la polución. Y otro posible efecto del calentamiento global, según la hipótesis de algunos expertos, sería que el deshielo de la tundra libere virus o bacterias que hagan resurgir enfermedades que hoy se consideran extinguidas. Mientras que este último caso entra dentro de lo futurible, la emergencia de enfermedades tropicales y el aumento de las relacionadas con la contaminación del aire son situaciones con las que los médicos ya se están encontrando, por lo que es pertinente preguntarse si el sistema sanitario está preparado para afrontarlo. La respuesta parece ser que no lo suficiente, si atendemos a las reclamaciones de profesionales del gremio que lamentan que no exista, por ejemplo, una especialidad médica en enfermedades infecciosas, o que muchos médicos de familia no estén formados en enfermedades tropicales, algo llamativo si se tiene en cuenta que son ellos los primeros a los que acuden los ciudadanos preocupados por su salud.

Un sistema público ya sobrecargado, en el que el problema de las listas de espera se acentúa por la falta de médicos, debe prepararse para la nueva realidad que trae el cambio climático, reforzando las áreas que absorberán más carga de trabajo. Y más allá de la estricta atención sanitaria, las administraciones deben procurar por el bienestar de los ciudadanos, haciendo de las ciudades un lugar más sostenible y amable para sus residentes. No hay más secreto que destinar recursos a las partidas presupuestarias correspondientes, y ejecutarlo. Así lo han entendido algunos gobiernos; sin embargo, otros hacen bandera del negacionismo climático y actúan justo en la dirección contraria. Es un error. Pocas evidencias hacen falta a estas alturas para convencernos, como dice la OMS, de que no se pueden separar la salud humana de la animal y de la ambiental, que hemos de pensar en ellas como una sola salud. La salud del Planeta es la nuestra.