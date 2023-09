El país de los ciegos

Habida cuenta el calendario institucional por definir en próximas semanas o meses, este de agosto ha sido fértil en charlas y discusiones políticas.

De Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo no se ha hablado tanto como de Luis Rubiales o de Daniel Sancho, pero tampoco han estado plenamente de vacaciones, acompañando a muchos españoles en las suyas con sus intrigas, amagos y dudas.

He oído, a propósito de ambos y de sus intenciones para formar un próximo gobierno, toda clase de opiniones. A favor de uno de ellos, claro está, por lo general; pero también, curiosamente, en contra de ambos, concitando esas tesis una fuerte negatividad contra el sistema.

Uno de esos juicios particulares me llamó la atención precisamente por proceder de alguien con buen juicio: «Estaría muy orgullosa de nuestros políticos —comentó en una de nuestras tertulias veraniegas una amiga particularmente bendecida por el sentido común— si entre los dos grandes partidos nacionales fuesen capaces de llegar de verdad a un acuerdo de Estado que evitarse para siempre las concesiones a los independentistas».

No me parece exagerado presumir que esa opinión la suscribirían el noventa por cien de los españoles. Es decir, todos aquellos que no quieren depender del criterio de Junqueras, Puigdemont, Otegi o Urkullu, líderes de ámbito local e ideología sectaria, cuya aportación a los intereses e imagen de España, a su consolidación como potencia europea y país competitivo y moderno puede considerarse nula, cuando no decididamente nociva. Pero nada, por desgracia, hace pensar que PP y PSOE, a día de hoy, vayan a dar una alegría a mi amiga invitándola a sentirse orgullosa de nuestros representantes políticos. Más bien, al alejarse una y otra vez cualquier intento de gran pacto entre ellos, me temo que no la abandonará la decepción.

Sentimiento que muchos españoles –nueve de cada diez, probablemente– compartirán cada vez que los reaccionarios supremacistas del PNV, los pícaros de Junts, los secesionistas de Bildu o los demagogos de Esquerra pongan a sus votos la etiqueta de un valor hinchado por la inflación de ceguera política que incapacita los grandes acuerdos de Estado, haciendo bueno aquel refrán de que el tuerto, en el país de los ciegos, es el rey, y reina.