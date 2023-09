¿Reventará?

Zaragoza ha sido testigo de dos reventones de tubería consecutivos, uno en Vía Hispanidad y otro en Hernán Cortés, que han conllevado sendos cortes de agua para los vecinos afectados por los mismos.

Es inevitable que en una ciudad algunas tuberías se rompan y, por tanto, se produzcan cortes de agua para repararlas. Pero aún es más destacable la celeridad con la que el personal municipal actúa para solucionar dichas roturas.

Desde la Planta Potabilizadora se potabiliza el agua y se controlan consumos para localizar roturas con inmediatez. Una vez localizadas, es el personal guardallaves el que cierra y abre válvulas para redirigir el agua, impedir inundaciones en las calles y evitar el corte de suministro al mayor número de viviendas posible. Por último, es el personal de infraestructuras, en concreto sus brigadas, quienes reparan las tuberías dañadas para que se pongan de nuevo en funcionamiento.

Todo el personal municipal anteriormente mencionado y dependiente del área de infraestructuras tiene en común que es personal municipal esencial, que es imprescindible y que trabaja con escasez de personal. Las brigadas carecen de suficientes oficiales fontaneros, operarios y palistas. El acuerdo entre Corporación y sindicatos de personal mínimo de 2014 no se cumple desde 2014, todo un despropósito. No se dispone de suficientes maestros de equipo y oficiales guardallaves. Y en último término, la Planta Potabilizadora adolece también de escasez de maestros y oficiales de planta, habiendo reducido su equipo de mantenimiento a límites inasumibles.

En una ciudad cada vez más extensa y, por tanto, con una red de agua potable con más kilómetros de tubería, la plantilla no ha aumentado en los servicios que se hacen cargo de ello, sino que se ha reducido. Los procedimientos para cubrir bajas y permisos (maternidad y paternidad incluidos) así como jubilaciones no son rápidos y, en no pocas ocasiones, estas ausencias no se cubren.

El servicio sobrevive a base de buena voluntad por parte de un personal municipal que hace servicios extraordinarios (horas extras) remunerados un 35% por debajo de las horas ordinarias. El hecho de que las horas extras se gratifiquen por debajo de las ordinarias no ocurre en ninguna otra

Administración Pública de Aragón. Esto favorece que el Ayuntamiento prefiera asignar horas extras en lugar de contratar personal municipal con celeridad. Para colmo, dichas horas extras son abonadas hasta con un año de retraso, lo cual también genera problemas al personal municipal en su declaración de la renta, dado que se ve en la obligación de hacer declaraciones complementarias, con los costes y molestias que esto genera.

Se hace imprescindible que la alcaldesa Chueca convoque a sus tenientes de alcalde Serrano (Urbanismo) y Mendoza (Personal) y establezca las bases para solucionar los problemas en el servicio, solución que pasa por aumentar la plantilla de forma estructural, tener al día las listas de espera de personal municipal interino para poder cubrir bajas, permisos y jubilaciones y, en último término, pagar los servicios extraordinarios por encima de los ordinarios.

Como decía al principio, es inevitable que las tuberías revienten, pero el servicio no tiene por qué reventar si se solucionan los problemas de manera inmediata. De no hacerlo, el abuso de la buena voluntad, la sobrecarga de trabajo y lo mal pagadas que están las horas extras harán inevitable que el servicio colapse, que no se quieran hacer servicios extraordinarios y, por tanto, que los tiempos de reparación, actuación tras rotura y detección de estas se multipliquen empeorando un servicio esencial e imprescindible como es el de agua potable en la ciudad de Zaragoza. Un servicio que, hasta ahora y fundamentalmente gracias a su personal, ha sido de gran calidad.

*Secretario general de la Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Zaragoza