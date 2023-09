Trump como aprendiz

Ayuso no es una experta en los valores de los socialistas. Ella no sabe nada de eso. Criada en las escuelas falangistas no tiene ni idea de lo que habla. Llegar a un alto cargo político no hace a nadie sabio. Aún más, está empíricamente demostrado que se puede llegar con muy pocas habilidades y capacidades. Ayuso aconseja a su presidente que abra los ojos y que deje de ser bisoño porque ella evidentemente los tiene bien abiertos y es el colmo de la madurez. Ella, que se ha hecho experta en repetir como un loro los discursos que le escriben o le dictan por el pinganillo. Ella, que se permite insultar a los militantes y votantes socialistas designándolos como enemigos a batir, llamando al combate, resucitando lenguajes guerracivilistas. Como un pollo sin cabeza, dando bandazos, anda Feijóo un día insultando gravemente y otro pidiendo pactos al PSOE que le permitan llegar al poder, aunque sea un par de años, para ponerse a salvo del fuego amigo. Reprocha al PSOE que hable con los nacionalistas, pero les cambia la etiqueta por si hubiera alguna posibilidad de que le dieran su apoyo. En cinco días el PSOE ha pasado de ser un partido de Estado a dejar de serlo y Junts «no es su rival político o ideológico» y es «un partido cuya tradición y legalidad no está en duda». Toma ya. Si Puigdemont les da sus votos es plenamente legal. En caso contrario es un prófugo, un traidor y un delincuente. Así andamos. Es la desesperación lo que le mueve a dar palos de ciego, a hacer propuestas esperpénticas dudosamente constitucionales y absolutamente injustificadas a la vez que pacta con la extrema derecha o con quien le convenga. Se ha normalizado, estadísticamente hablando, que el PP gobierne con la extrema derecha, banderas preconstitucionales incluidas. Ya sin ningún pudor. Mientras, se deslegitima con falsedades a cualquier otro gobierno. Dejan a Trump como un aprendiz.