La cuesta del regreso a la escuela

La vuelta al cole de este curso 2022-23 será la más gravosa para las economías familiares de los últimos años, con los libros de texto un 4,6% más caros de media, el material de papelería un 12% (tras un aumento del 23% del año anterior) y el importe de los comedores escolares notando directamente el alza de los precios de los alimentos. Aunque el impacto de la factura escolar de septiembre, o de las matrículas universitarias que estén aún pendientes de pago, será sensible, más que por el incremento de precios directo en el material escolar u otros gastos asociados, por sumar un cargo más a unas cuentas familiares ajustadas en muchos casos al límite por el incremento de los tipos de interés o el impacto general de la inflación. Un impacto que a lo largo de los meses ha sido consumiendo incluso el colchón de ahorro que parte de la clase media asalariada había acumulado durante el periodo de la pandemia. Un agotamiento que se temía que se notase ya durante la campaña de verano en el mercado turístico pero que en algún momento (sea en la cuesta de septiembre, sea en la de enero) acabará por hacerse más evidente.

El efecto combinado de la inflación puede afectar a actividades que bien son esenciales, como lo es en muchas familias, especialmente las beneficiarias de becas parciales, la posibilidad de costear el comedor escolar, bien que contribuyen a equilibrar otras desigualdades de origen, como el acceso o no a actividades extraescolares.

Algunas administraciones han tomado diversas medidas para reducir el impacto. Hay comunidades autónomas que han optado por las desgravaciones fiscales, mientras que en Aragón no se han tomado medidas especiales. Es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha el cheque familia para beneficiar a los usuarios de guardería y en la universidad habrá que estar expectantes con las becas que pueden aumentar. Pero esto tiene una disfunción mayor: la que provoca toda medida planteada de forma universal, en lugar de enfocarla a la población con mayores necesidades. Como recordaba hace unos días el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, solo entre el 15% y el 20% del coste presupuestario de las medidas adoptadas por el Gobierno para compensar el impacto del choque inflacionista se han dirigido a los más vulnerables. Muy probablemente habría sido más equitativo extender la ayuda a toda la etapa obligatoria, incluyendo la ESO y no solo la primaria, y plantearla únicamente en forma de beca de material. Aunque sea con criterios de acceso más amplios, que incluyeran no solo los casos de extrema necesidad sino a esas muchas familias a las que el impacto de la inflación en sus presupuestos familiares hace ya muchos meses que les hace vivir al día y más pendientes que nunca del saldo de su cuenta bancaria.