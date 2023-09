Lejos de ser un hombre de Estado, un gran político, un perfil trascendente, histórico, quien se ha convertido hoy en el árbitro de la política española, esto es, Carles Puigdemont, es un personaje de menor relieve, con una personalidad por completo anecdótica e intrascendente.

Yo lo conocí y pude hablar a solas con él en un receso de los Premios Princesa de Girona, en su edición de verano de 2016. Me habían invitado como Jurado del premio de las Letras y en calidad de tal asistí a la recepción con los Reyes. Puigdemont, presente en el acto como presidente de la Generalitat, se sentía incómodo con la presencia de Felipe VI y de la reina Letizia y se refugió en un rincón de la sala, quedándose completamente solo. Me acerqué a él e iniciamos una conversación sobre el procés. Puigdemont me preguntó cómo lo veíamos desde Aragón. Le repuse que en nuestra Comunidad, donde el sentimiento autonomista es fuerte, nunca se ha barajado la posibilidad de un Aragón independiente del resto de la nación, por lo que los planteamientos independentistas de algunos partidos catalanes difícilmente podían apoyarse entre los nuestros.

Me pareció simpático. Con su pelo en forma de peluca, sus gafas de pasta y una amable actitud pasaría por un relaciones públicas, pero no vi en él a un líder histórico ni tuve la sensación de hallarme ante un dirigente tan representativo como otros presidentes catalanes, Josep Tarradellas o Jordi Pujol, a quienes también conocí y que me impresionaron bastante más que el Puigdi, según le apodan en su partido.

Hoy, años después de haber declarado la independencia de Cataluña, habiendo huido de España en el maletero de un coche y hecho cuanto ha podido para dañarnos, Puigdemont se ha convertido en el amo de la política española. Su dedo señalará al próximo presidente, su puño golpeará la mesa de negociación cuando se hable de presupuestos o reformas y sus manos mecerán la cuna de nuestra democracia antes de tirarla escaleras abajo.

PSOE y PP tendrían fácil evitarlo, hablando entre ellos y cerrando un pacto de gobernabilidad, pero, por alguna razón que a muchos se nos escapa, prefieren ver al Puigdi. Ellos sabrán.