Serpientes de verano y agua

Las serpientes se cuecen en verano cuando la sequía informativa impera en las redacciones a la espera de carnaza que echarse a la boca. El verano siempre ha sido propicio para fabricar escándalos y estirarlos hasta el infinito.

El mes de julio resultó atípico con la convocatoria de elecciones en plenas vacaciones de verano. Pedro Sánchez quiso jugar la prórroga del partido y nos dejó a los españoles clavados frente a la pantalla del televisor y votando por correo para no perdernos nuestro derecho a decidir gobierno. Seguimos igual. En una campaña aburrida y repetida que va perdiendo fuelle a medida que el tiempo pasa y los candidatos ya no despiertan el más mínimo interés.

Y llega agosto con las barrigas terribles quemadas de sol y preñadas de cerveza. Con perros meando en cualquier acera para satisfacción de sus dueños. Y las familias haciendo fila en el chiringuito Manolo especializado en fritanga cancerígena pero barata y rica, mientras hablan (más bien gritan) de un tal Rubiales al que los medios de comunicación han convertido en héroe en dos semanas de matraca con ansiedad devoradora. Un beso robado. Un beso consentido. La reina Letizia vestida con impecable traje pantalón rojo y su hija Sofía, adolescente todavía, a rayas marineras, abrazan efusivas a las jugadoras campeonas del mundo de fútbol en la tribuna que las recibe y las ensalza en su hazaña deportiva (a las chicas). Y a su lado un hombre con mando en plaza y mucho poder, Luis Rubiales, que a sus 46 años no sabe contener sus emociones. Y convierte su entusiasmo en grosería. Un machista de manual de los que abundan en el deporte rey. Por eso no me gusta el fútbol porque todo es sobredimensionado y dentro hay mucha mafia, barullo, comisiones, poder para hacer «lo que me dé la gana». «Y tú ahora aplaudes porque lo digo yo, sino no cobras». «Y no voy a dimitir». «Ahora no voy a dimitir». «¡No voy a dimitir!».

Y la prensa con la adrenalina a tope cubriendo cada latido de la puesta en escena. Eso es lo que gusta. Lo que nos saca del aburrimiento de los cuarenta grados y el dolor de estómago después. Ese agarrarse los testículos en la tribuna nunca merecerá un Pulitzer pero fue más captado y ampliado que la cara de estupor de Jenni Hermoso.

Aquí y ahora, lo que queda es el triunfo homérico de las jugadoras y la sequía que asola España. Esa es la verdadera noticia. Los agricultores se quejan; pero el 80% del agua se va a la agricultura. Se despilfarra con alegría en las piscinas particulares de las urbanizaciones, en los jardines particulares, en las duchas de las playas. La OMS y los ecologistas ya han avisado de que si hay restricciones lo primero es atender al consumo humano, y luego lo demás.

Esto no es una serpiente de verano. Es la realidad. Hace millones de años hubo una gran sequía y un cambio climático brutal que provocó que solo 1.500 seres humanos quedaran en la tierra. Desde África comenzaron a emigrar hacia Europa, donde se mezclaron y sobrevivió la humanidad.