Turismo ¿Cuánto y cómo?

Para muchos se han acabado las vacaciones. Aunque ya parece que hemos dejado atrás la pandemia sanitaria, las economías familiares están tocadas y el turismo de interior ha renacido para quedarse.

¡Bien!, es lo que a priori deberíamos pensar todos en esta tierra nuestra con graves problemas de despoblación y centralismo poblacional.

Mi experiencia este verano tengo que confesarles que me ha llevado a cuestionarme mucho si al año que viene volveré a pasar parte del verano en el pueblo, en mi caso una villa del pirineo donde no tengo raíces pero que me adoptó hace ya un cuarto de siglo. De hecho si me preguntan hoy les diré que tengo la respuesta más que clara ¡no aparezco en agosto por allí ni aunque tenga que quedarme aguantando ola tras ola de calor en Zaragoza!.

Acostumbrada a disfrutar de el en los periodos no veraniegos, de sus gentes, sus silencios y la buena vecindad, se me ha hecho insoportable convivir con la masificación y sobretodo con las señales de incivismo que brotan cuando hay aglomeración de seres humanos. Retrovisores rotos, gritos y cachondeo hasta altas horas de la madrugada, barbacoas en los jardines en plena alerta roja, vandalismo en pequeños comercios, suciedad por los paseos de montaña más accesibles, y lo que más me indignó fue que los libros que nuestra valiosa bibliotecaria deja a mano para que todos podamos leer en cualquier momento fueron arrojados a la fuente de la plaza del pueblo.

Algunos hablaban de chiquilladas, pero yo lo llamo falta de civismo y respeto hacia quienes se esfuerzan porque sus pueblos sean receptores de eso que se llama turismo de calidad .

Si queremos que nuestra tierra vuelva a poblarse y dado que de momento no se nos ocurre otra opción que el turismo, al menos intentemos crear los marcos para que este sea verdaderamente de calidad. No confundamos a esta con el lujo ya que todo el mundo no puede pasar sus vacaciones en la Estación de Canfranc o espacios similares y todos deberíamos tener derecho a un descanso.

Desde mi rincón lanzo un planteamiento a los nuevos responsables de las políticas turísticas y vertebradoras. Establezcan con quienes padecen el actual caos del turismo de interior un plan y no solo con quienes se lucran con él. Una estrategia que limite el cuanto y el cómo, no diseñemos el modelo desde la ciudad y pongamos en el centro a los territorios y la educación.

Ha llegado septiembre y nuestros pueblos quedarán vacíos, que al menos no queden destrozados.