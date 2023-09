El muy meritorio programa cultural Mi pueblo lee, coordinado por la escritora Maribel Medina, me invita a reunirme con lectores/as de Monforte de Moyuela y viajo hasta allí disfrutando del paisaje. Cuando, bajo el bochorno de la tarde, el Ebro, Belchite, Fuendetodos y Azuara quedan atrás, inmensos páramos hasta el Jiloca ofrecen a la vista un planeta de tierra parda y gris flanqueado por sierras que hacia Teruel irán elevándose a más de mil metros. Es un Aragón solitario y profundo, callado y mineral. Las bandadas de aves vuelan como al principio de los tiempos. Sobrecoge el silencio. Se va pasando por Loscos, Moyuela, Plenas, hasta Monforte… Pueblos pequeños, muy bellos, con sus castillos medievales e iglesias con elementos mozárabes. En el Camino del Cid o del Hielo (por los neveros), comparten parajes de naturaleza ancestral, dura y auténtica.

En el pabellón de Monforte me esperan decenas de lectores/as. Han leído mis novelas y eso establece entre nosotros una corriente de intensa comunicación. Sergio Lacasa, policía nacional destinado en Huesca, me presenta y modera el encuentro. Hablo de mis maestros, de por qué me hice escritor, de cómo creo que hay que escribir. Siguen preguntas, muchas, de los miembros de la Asociación Cultural Montefuerte. No existen momentos para mí de mayor intensidad que estos contactos con los destinatarios de mis ficciones, nada que iguale a esa magia compartida de la que nuevos milagros surgirán. Si de algo estoy orgulloso es de mis lectores.

Aragón, le digo a Maribel Medina, es un pueblo de grandes lectores, imaginativo, participativo y culto. Hay en nuestra comunidad muchos pueblos que leen porque los aragoneses saben muy bien quiénes son, y porque tienen una gran historia. Será precisamente ese peso, el de la historia, el que vuelva a sentir en la ruta de regreso, ahora por Huesa del Común y Plou. La tormenta ha refrescado la tierra, sacado a la arcilla el rojo capote, lavado los matorrales y hasta el pelaje de un zorro que atraviesa la carreterita en mal estado, pero con lunar encanto, y se me queda mirando desde el arcén como preguntándome ‘qué haces aquí, en mi reino’.

«Soñar con volver», le contesté, entrando en su fábula.