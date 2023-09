¿Clásicos del PSOE?

«La mayoría social de españoles y españolas apostaron por la responsabilidad de seguir construyendo, de avanzar juntos, de gestionar de manera democrática nuestras diferencias, apostando por el progreso y por la convivencia». Es parte del discurso del secretario general del PSOE «El método es el diálogo y el marco la Constitución» reiteran una y otra vez los portavoces. No sé si lo deberían de decir más fuerte, pero mayor claridad es imposible. Por eso cuesta entender que gentes, vividores de la política, que no hicieron otra carrera que la que tuvieron amparados en las siglas de un partido, se empeñen en crear dificultades a quien ha protagonizado políticas exitosas en relación a Cataluña como ha quedado demostrado. El pensamiento y la opinión es libre, pero la lealtad debería ser exigible a algunos personajes autoerigidos gratis et amore en clásicos del socialismo. Habría mucho que discutir sobre quien merece y quien no esa categoría, quien la perdió hace tiempo y quien no la ha tenido nunca ni la tendrá. Algunos todavía no han entendido, ni aceptado, ni digerido que fueron los militantes, los auténticos cimientos del PSOE los que, como dice Óscar Puente, salvaron al partido cuando unos cuantos lo rindieron al PP. «No aceptan que los millones de votos que ha recibido el PSOE en las últimas elecciones generales son un voto de confianza a la gestión de Pedro Sánchez y su gobierno y un voto afirmativo a seguir por la misma senda progresista». Eso, dice el exalcalde de Valladolid, a muchos los tiene desconcertados y nerviosos. Y yo coincido con él. Fueron los militantes del PSOE los que en contra de todas las maniobras y la prepotencia del viejo, herrumbroso y clientelar aparato, eligieron a Pedro Sánchez para protagonizar el futuro y, a la vista de los resultados, mal que les pese a algunos, acertaron. Hay quien cuanto más habla, más decepción crea.