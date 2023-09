Rectificar es de sabios» se usa cuando alguien cambia su punto de vista sobre un asunto y carece de argumentos sólidos para justificarlo. En política, esto es muy frecuente, tan usual que es norma habitual entre los dirigentes del cotarro. Así, el expresidente del Gobierno José María Aznar, secundado por el PP, ha llamado a protestar en la calle contra una posible ley de amnistía que beneficie a los procesados y condenados por el referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña e intentar evitar que se invista a Pedro Sánchez y que éste forme gobierno con los votos favorables de los independentistas. La petición de Aznar es legal y legítima, pues el derecho a manifestarse es uno de los fundamentales recogidos en la Constitución, pero el ex se olvida de que él hablaba catalán en la intimidad, de que pactó la entrega al corrupto Jordi Pujol de competencias exclusivas y de que negoció con ETA, a la que llamó «Movimiento Vasco de Liberación Nacional».

En el PSOE las cosas andan en una esquizofrenia parecida. Acaban de expulsar a Nicolás Redondo por opinar sobre ese asunto de la amnistía las mismas cosas que hace apenas dos meses, en plena campaña electoral, afirmaban con rotundidad palmaria todos los ministros socialistas del Gobierno, incluso su propio presidente, que no se cansó de proclamar una y otra vez que «la amnistía no cabe en la Constitución»; y ahora, por intereses particulares de Pedro Sánchez, que no de todos los españoles, «donde dije digo, digo Diego», o, en la jerga política que se está instalando como habitual, «no he mentido, simplemente he cambiado de opinión».

Y viceversa, porque en 1985 Felipe González y Alfonso Guerra no dejaban moverse un ápice, y quien lo hacía «no salía en la foto», a los militantes del PSOE; recuerden si no el cambio de criterio en aquella campaña que pasó de «OTAN, de entrada NO», a defender que la entrada en la OTAN era buena para España. Años después, en 2018, Mariano Rajoy hablaba sin tapujos de amnistiar, tal cual, a los independentistas procesados si se retractaban de sus fechorías, y se comprometía a «caminar todos juntos», como decía el felón Fernando VII en 1820 para seguir siendo rey de España, «y yo el primero por la senda de la Constitución».

Nada nuevo bajo el sol: la casta a lo suyo, mintiendo, tergiversando, manipulando y engañando a los votantes elección tras elección.

A ver si no tenía razón Miguel Hernández cuando escribió aquellos versos de Vientos del pueblo en los que decía que no era de un pueblo de bueyes.