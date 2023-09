Subyugados por el capitalismo de vigilancia

Sería raro que, en una época de extraordinario progreso tecnológico, el único sector inactivo fuera el de la tecnología del poder. El poder hoy sobre nosotros es infinitamente mayor, más omnipresente, más continuo, más sutil, pero más implacable que el de hace unas décadas, por no hablar de siglos atrás. Ese cambio del poder ha sido cuantitativa y cualitativamente.

Según Foucault, la transición del feudalismo al capitalismo industrial transformó el poder, del poder soberano al disciplinario. El poder real se identificaba con el soberano (el rey) y hacía anónimo al súbdito, y se ejercía sobre las personas en conjunto, y a la vez coexistía con otros poderes, el del pater familias y el del Papa. El poder disciplinario vuelve anónimo al que lo ejerce (el disciplinante), pero identifica al súbdito, al sujeto (registro civil, informe laboral, expediente escolar, historial médico); es un poder total.

En cambio, hoy estamos sometidos a un poder distinto y omnipresente de «control a distancia». Siempre estamos disponibles para ser vigilados. No nos apercibimos del nivel de control de nuestras vidas. Hace unas décadas, un delincuente se camuflaba en la clandestinidad, era anónimo y reaparecía en otro lugar. Hoy es imposible con cámaras de vigilancia, correos electrónicos, chats, móviles, tarjetas de crédito. Mas las tecnologías del poder no son excluyentes, el poder de control a distancia incrementa el disciplinario. Hay dispositivos de control facial para acceder al metro o para controlar una manifestación.

Toda oportunidad sirve para incrementar el control. Baste recordar el impulso cívico por el covid de los dispositivos de seguimiento individual por los Estados. Antes se realizaban discretamente, hoy son un deber cívico. La pandemia ha impulsado la extinción del dinero físico, del efectivo, en favor de las trasferencias en línea, tarjetas de crédito, que permiten un control mucho mayor.

Es un control generalizado, permanente y ubicuo. Y lo ejercen en cooperación los grandes oligopolios informáticos y los Estados (el caso Edward Snowden). ¿Son los Estados los que espían para los oligopolios, o estos para aquellos?

No somos conscientes de cómo el nuevo panorama tecnológico ha sido diseñado por el neoliberalismo. Damos por descontado que los grandes servidores sean privados, formando gigantescos oligopolios, que recuerdan al feudalismo: duque de Facebook, príncipe de Google… Además, ninguno de los grandes partidos ha propuesto en serio un debate sobre hacer público Internet.

En este nuevo «capitalismo de vigilancia», toda nuestra vida pública y privada, nuestras vivencias, comunicaciones, imágenes, diálogos, búsquedas se convierten en materia prima procesada para prever nuestro comportamiento. Y estas previsiones los capitalistas de la vigilancia las venden en el mercado, como mera mercancía. En el neoliberalismo todo se convierte en mercancía. Lo han hecho sin pedirnos permiso, cuando nuestra Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

Existe una escandalosa asimetría entre los amos del conocimiento de todas nuestras vidas por un lado y, por otro, nuestra ignorancia de haberlas regalado. Es un golpe desde arriba, de los poderosos sobre los súbditos.

Hay una conexión más profunda entre el nuevo panorama tecnológico y la contrarrevolución neoliberal: nuestra relación con el tiempo, con el trabajo y con los demás. Como las nuevas tecnologías son nómadas las llevemos encima. Las anteriores eran sedentarias, relegadas al hogar o a la oficina. Hoy; el móvil, el portátil incluyen televisión, radio, teléfono, que ya no es fijo. Y lo que antes estaba disponible en un espacio concreto (hogar, oficina…) ahora está en todas partes. Pero, tiene su lado negativo, al ser localizables en cualquier lugar. Y así se modifica nuestra relación con el espacio, con el tiempo y con el trabajo. Con el espacio. Estamos de vacaciones en Salou, pero también en la oficina. Esta perpetua accesibilidad cambia nuestra relación con el trabajo: el control sobre nosotros es ilimitado en el espacio y en el tiempo. El trabajo penetra en el tiempo libre, en el ocio, al hacer el amor. Antes, en vacaciones llamábamos a casa una vez a la semana desde una cabina. Y nadie nos llamaba del trabajo. Ahora no. Trabajas, o has de estar disponible las 24 horas al día. Por ello, los grandes elogios al teletrabajo. La respuesta a la epidemia de 2020 ha permitido un colosal experimento de ingeniería social: el telecontrol a distancia y la disponibilidad en cualquier tiempo y lugar.

Por último, si no estamos nunca del todo ni en un lugar ni en un tiempo, tampoco estamos nunca totalmente con nadie. En un vagón de metro, cada uno absorto en su móvil: la soledad en conjunto, es algo sarcástico la expresión redes sociales. Que personas hablen o lean un libro parece prehistórico. Todos estos dispositivos tecnológicos están pensados para eximirnos del contacto con el otro, de interactuar. Poco ha, al viajar a un país extranjero, para informarnos aprendíamos algunas palabras de ese idioma para pedir a alguno del lugar aclaraciones, lo que significaba comunicarnos. Ahora es suficiente con Google Maps y así evitamos cualquier interacción humana. Esa reducción del ser humano social a individuo aislado es el ADN de la antropología neoliberal.