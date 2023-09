Aislado, en la cocina de mi nuevo local me da por pensar en la sensación de qué septiembre siempre fue la vuelta. La vuelta a todo, el cambio de curso, el cambio de vida. Veranos en el pueblo, viajes inolvidables y amores fugaces, con situaciones que se creaban por arte de magia y que llegaban a ti para marcarte de por vida. Todo eso sucedía con más intensidad de niños y jóvenes, la verdad es, que todo era mucho más intenso a esas edades. Tiempo de primeras veces, puras y nuevas emociones que aún no estaban adulteradas por la visión adulta de la vida.

Es curioso, tremenda semejanza entre las palabras adulta y adulterada. Adulterar es: Falsear, alterar la naturaleza de algo. Quizás tenga sentido esta semejanza, y la vida adulta con todas sus normas y prejuicios sea el falseo inevitable de una vida anterior, ahora ya alterada su naturalidad, y donde sin darnos cuenta un día caímos empujados por otros adultos como si de una secta se tratase.

«Yo soy el niño que no quería crecer,

de los brazos de mi madre nunca quise bajar,

no quiero trabajar, ni luchar, ni sufrir, ni llorar, ni / perder.

Sabes que hay un abismo de miedos en mí

en el que es fácil caer, y cuando caes, y caes, ¿quién / te va a bajar a ver?

Amigo, es el diablo en este trance,

veo la luz arriba fuera de mi alcance,

y como estoy sujeto al suelo,

sueño que vuelo,

tengo celos de los pájaros que surcan el cielo.

Quiero volver a escuchar esa voz

de aquellas tardes cuando volvía de la guardería».

Por supuesto, estas hermosas líneas no son mías. Se las debemos a Javier Ibarra (Kase.O) en la canción El niño que quiere volar, para Frutas y Verduras. Lo describe en ellas a la perfección, ninguno queríamos hacernos mayores, pero lo hicimos.

Este verano me he fijado en cómo juegan los niños, y cómo se relacionan. Da miedo. Nosotros éramos niños que jugábamos a ser mayores, pero eran justamente eso, juegos de niños, ahora, niños muy niños no saben serlo, el mundo adulto ha conseguido adulterar la infancia y dudo que un futuro mundo lleno de adultos sin infancia vivida y disfrutada pueda llegar a ser habitable.

Miro a la pared de la cocina y veo que sobre la puerta falta algo, la frase que escribió Jorge Lahuerta en las pizarras de nuestro Lab, «Nunca dejes de jugar». Pronto la volveremos a pintar, pero en las baldosas de este nuevo hogar, donde una vez más le haremos caso, y jugaremos tan «en serio» como lo hacíamos de niños.

Pensar en esto me hace ver que quienes me conocen siempre han tenido razón, fui, soy y seré un niño grande. Ilusión, emoción, pasión, locura y curiosidad. Sueño, deseó y espero poder seguir el resto de mi vida así, sin adulterarme, puro, niño, sano, libre, feliz. Crezcan, pero no olviden.