Suspiros de España cañí

Hay alguna que otra idea de España que al parecer no coincide del todo con la Gran Idea de España. Esta última es una idea rocosa, que no precisa demostración, es en sí, para sí y para todos sin excepción. La España Evidente, con sólo que la mires con ojos de buen español. Se cantan sus glorias pasadas y presentes y en su epilírica suele aparecer su condición de crisol de culturas a lo largo del tiempo y a lo ancho del espacio de su geografía. Éste y otros ditirambos más o menos rancios forman parte de la idea con la que los buenos españoles ocupan los cuatro puntos cardinales de su España.

Sin embargo –¡ay, sin embargo!– no parece que acabe de asentarse del todo en el cuerpo social de los habitantes del reino, según no cesa de avisar la brigada de centinelas que hace guardia sobre los luceros y sus monaguillos ocasionales, vigilantes indesmayables para que nada se tuerza ni se disloque en esa hermosísima idea de la España Única, la que hay que amar como es debido si se es buen español, que así precisamente se demuestra serlo, amándola sin duda ni merma en su perfección indiscutible y combatiendo cualquier voluntad reformadora que la amenace en su esencia eterna e inmarcesible. A estos españoles excelentes les gustaría que todos los habitantes de su España indiscutible fueran uniformes, unánimes bajo boinas, barretinas, cachirulos y lo que se pongan los gallegos, en la magnífica idea de España y su no menos magnífica Unidad de Destino en lo Universal. Lo que pasa es que se ve que no, que hay gente que no lo ve así, qué le vamos a hacer; y entonces los primeros se ponen como se ponen.

Cómo tendría que ser aproximadamente esta Unidad de España, rico crisol de su no menos rico y variado folclore, nos lo muestra, sin ir más lejos, Madrid; esa perla perfectamente cultivada en la concha secular de la España y sus regiones. Madrid, si supiéramos lo que nos conviene, sería el mejor ejemplo de la mejor idea de España.

Madrid muestra sin ambages sus paraísos para liberales ilimitados: sus bares, sus restaurantes, sus terrazas, sus restaurantes con sus terrazas, sus cafeterías y su cafés, aunque sea sin terraza; las terrazas de sus bares y sus cafeterías, las terrazas de sus restaurantes, las terrazas en general. Y todas con sus cañas y sus raciones de casi todo.

Ese Madrid debería ser no ya el Centro que ya es; centro de las carreteras nacio nales, ferrocarriles nacionales e Instituto Oceanográfico de Todos los Océanos Conocidos, así como de Ministerios, Gobierno, Senado, Palacio Real y demás Zarzuelas, Pardos, y Moncloas; sin olvidar Tribunales de toda especialidad, condición y relieve: Supremo, Constitucional, —con sus ocupas de varios años tan campantes cobrando sueldo y dietas— Estados Mayores de los tres Ejércitos, Cortes Generales, Bolsa, Banco de España, otros bancos; y sedes, muchas sedes, sedes de todo lo importante, contingente y necesario. Pues eso, no ya sólo Centro de todos los entes enumerados y otros que me dejo, sino que ya puestos, podría ser también Centro de Todo el Resto de España, y poner de presidenta perenne a la eximia (junto, por favor) doña Isabel D. Ayuso, con todos sus atributos visibles y figurados, pues todos los habría menester doña Máxima Mínima Madrileña.

Y pues, con este ejemplo, la Unidad en lo Universal colmaría su propia sustancia acogiendo en su celebrado rompeolas de todas las Españas el resto de órganos diseminados por las entrañables regiones, autonomías y provincias: Delegaciones de los Ministerios, así Gloriosos, como Dolorosos y sobre todo los Gozosos; Administraciones de loterías –todas cerca de Doña Manolita, que parece que toca mucho rato–; Y en fin, todos los Gobiernos Autonómicos, ya puestos, también podrían trasladarse a Madrid, y desde allí gobernar la tierra asignada –por internet, que a lo mejor ni se notaba–. Y si no cupiesen ya en el mismo Madrid, podrían ubicarse en el espacio libre entre las ilustres villas de Pinto y Valdemoro, y así vamos rellenando el imperio desde su misma mismidad.

Habría que dejar acaso los cuarteles de todos los ejércitos para defendernos de las posibles invasiones de otros países celosos de nuestra grandeza, y de paso para vigilar a los Eternos Descontentos, que como sabía bien Franco y saben también sus Legiones Cayetanas Renovadas, no aman a España, y menos aún a la Unidad de España. Los Eternos Descontentos, de hecho, son la antiespaña, coño, no son españoles de bien, sino españoles de regular o de francamente mal; una purria que no merece respirar el aire puro de las mismas cumbres de nuestras Montañas Nevadas, do tremolan las banderas al viento. Malos españoles que disfrutan con la disgregación y sólo quieren romper España con divisiones innecesarias. Y eso sí que no. Nuestra España, la nuestra, la de siempre, en la que vivimos tan ricamente, ni se compra ni se vende; como el cariño verdadero, que ya lo decía el gran Manolo Escobar, nuestro cantautor más excelso.

–En estas irrumpe como aquí, sin ton ni son, un canto salvífico que parece venir del mismo cielo: – «Viva María, Viva el Rosario, y Viva Santo Domingo que lo ha fundado».– Cantan a coro mil curas pederastas españoles sin que les pase nada, dirigidos por decenas de obispos encubridores, a los que tampoco les pasa nada. Y salta un indignado: «Pero oiga usted, ¿es que no hay justicia? ¿No hay jueces?» Y otro, con fatiga de siglos, le responde: «Que ya lo hemos dicho y repetido. Jueces hay, y de tres clases: Juez de naranja, Juez de limón y tónica Juez; y depende del caso, pues sale uno u otro; ¡que es que no entendéis nada, hombre mujer!».

Y así vamos.