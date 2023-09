Lenguas oficiales en el Hemiciclo

Estamos asistiendo estos días a un lamentable ejercicio parlamentario en torno a la utilización libremente de las diferentes lenguas oficiales. La pregunta que me hago es ¿por qué teniendo un idioma común, tenemos que hablar en cuatro? ¿Para que no nos entendamos?

Parece ser que esa es la respuesta que nos dan con su actuación. ¿No es más sencillo hablar el idioma o lengua que queramos, a voluntad, allá donde nos encontremos, pero fuera del hemiciclo y durante las sesiones del Congreso hablar español? ¿Olvidan acaso sus señorías que es la ciudadanía que confía en Vds. quien les ha colocado allí, con el único fin de que ejerzan responsablemente su trabajo en beneficio de toda la sociedad, pidiéndoles solamente que cumplan con sus obligaciones honestamente?

Hoy sólo se oye hablar de la investidura del próximo presidente del Gobierno y de poder utilizar otras lenguas oficiales durante las intervenciones de los parlamentarios. Eso es lo que nos llega. Lo demás parece no importar. Están ustedes enfrascados en sus guerras personales. Desde fuera se ven como colegiales en el patio del colegio, discutiendo.

Daría risa, si no fuera porque lo que da es pena. El espectáculo que hoy se está dando en el Parlamento es deplorable y esperpéntico propio de la Commedia dell´Arte. Nos parece ver en el hemiciclo a Arlequín Colombina, Pierrot, Pulcinella y Scapino con sus líos, aunque aquellos terminaban siempre bien. Una pena que hoy se haya impuesto dentro de la instituciones la incapacidad. No hay clase ni categoría para llevar a efecto y a buen término los verdaderos problemas de España.

Señores, utilicen la coherencia, el raciocinio. Están ustedes representando a los ciudadanos, aquellos que han depositado la confianza en Vds. Están ustedes dilapidando el dinero público que no es tan público porque sale de la economía de todos los españoles y no aumenten el gasto público con traductores, porque sencillamente no es necesario, ridículo sí.

Tenemos un idioma común el cual todos hablamos y en el que todos nos entendemos. Hablémoslo cuando debamos hacerlo. No caigamos en la estupidez, seamos consecuentes con el sentido común. Imagino que conocen lo que pasó con la torre de Babel. El colmo es haber llevado el tema a las instituciones europeas que se han quedado estupefactas. Ni hecho a propósito se podía caer tan bajo. La imagen que están dando es la de niños que les han quitado un juguete.

¿Dónde ha quedado la profesionalidad y la responsabilidad, cuando el español medio está viendo que lo único que mueve a los partidos son intereses propios, cuando hay otros problemas realmente serios como el control de los precios? Los intereses de España... ¿Eso, qué és?.

Ya hace tiempo que diversas personalidades promueven un pacto PP-PSOE. El último, Rodríguez Ibarra hace dos días y que ya un año atrás también lo sugirió. ¿Tan difícil es? Un pacto entre las dos fuerzas más votadas que representarían a la gran mayoría de los españoles.

¿No es eso realmente lo que queremos y lo necesario? Si realmente hubiese un verdadero interés de Estado, el tema por lo menos estaría encima de la mesa. Pero Vade retro Satana. Solamente intereses sectarios lo impiden. El interés por la ciudadanía es secundario, inmersos como están en sus juegos de poder. Impresentables los movimientos que se están dando para conseguir la investidura. Para llorar.

Pongámonos todos a trabajar sin hipocresías, y con dos máximas por delante, honestidad y buena voluntad. Iría todo mucho mejor.

No pido nada a los políticos, porque, que cumplan con sus obligaciones, es precisamente su obligación. Dejemos los insultos y las descalificaciones utilizadas sólo por quien no tiene argumentos ni sólidos ni racionales. Para regir cuestiones de Estado hace falta una educación de comportamiento, honestidad, diálogo, buena voluntad y lógicamente saber, porque quod natura non dat Salamantica non praestat.