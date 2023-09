Enhorabuena señor Azcón por su victoria en las recientes elecciones y su investidura como nuevo presidente del Gobierno de Aragón. Sinceramente le deseamos una legislatura estable y fructífera en todos los aspectos para nuestra Comunidad Autónoma.

Desde las asociaciones del medio rural que seguimos trabajando por la defensa integral de nuestro territorio le instamos a actuar de forma decidida y urgente en esta lucha nuestra que es, sin duda, de todos los aragoneses. Hay mucho por hacer, y el tiempo apremia.

Lamentablemente el gobierno que le ha precedido ha dejado un triste legado de medidas con un impacto de progresivo deterioro medioambiental, denunciado desde distintos sectores. En este sentido, la suicida apuesta por llenar nuestro territorio de explotaciones de porcino industrial (más de 3.000 en Aragón) ha supuesto ya a día de hoy daños en suelos y acuíferos que será muy costoso revertir.

Ahí están las 23 mal llamadas «zonas vulnerables» (sin duda son ya «vulneradas») como muestra de lo que lleva tiempo pasando en nuestra tierra. El sector porcino se justifica tras el escudo de una maraña normativa perfectamente diseñada para no cumplirse. Representantes de asociaciones agro-ganaderas así lo han reconocido públicamente.

Nosotros vendemos carne barata a China y de vuelta China nos vende coches eléctricos. Para ese viaje «no harían falta alforjas», como dirían nuestros abuelos. Y todo a costa de comprometer gravemente el futuro rural aragonés, que se marchita aplastado por un monocultivo industrial que impide cualquier iniciativa sostenible.

Del desarrollo de las renovables hablaremos otro día. Pero también se han hecho las cosas muy mal en los últimos años. Y sin un mapeo consensuado y sensato de localizaciones para la expansión, nuestro territorio peligra gravemente.

Nada más, señor presidente; nos consta que es usted trabajador y bueno es, porque «tajo» no le va a faltar. Una última cosa; escuche a todos, pero no se olvide de aquellos que vivimos en el medio rural día a día, que lo amamos y lo respetamos. Y cuya voz a menudo se desoye porque no interesa.

Nosotros siempre dispuestos a contarle. Cuando encuentre un ratico…