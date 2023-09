La cultura debe ocupar el lugar que se merece

El anuncio del aplazamiento de la Temporada de Lírica y Danza, prevista para los meses de noviembre y diciembre, ha sido toda una sorpresa. La tercera edición, que incluía los espectáculos Lucia di Lammermoor, El hilo rojo y West Side Story, suponía la consolidación de una apuesta cultural de calidad en la escena autonómica y en particular de Zaragoza. Pero el director general de Cultura, Pedro Olloqui, argumentó ayer que no hay «soporte documental» que sustente las actuaciones ni partida presupuestaria. La temporada, no obstante, ya se había anunciado y la venta de entradas ya estaba en marcha. Parece que unos 450.000 euros (el gasto que estaba previsto) tienen la culpa. «No aplazarla habría supuesto encontrar un número inasumible de irregularidades y un enorme perjuicio para la reputación del Gobierno de Aragón y de los colaboradores implicados profesionalmente en esta temporada», apuntó Olloqui.

Sin entrar en el fondo de la cuestión sobre cuáles son las razones de peso que han llevado a esta situación, cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si esta misma circunstancia se hubiera dado en eventos de mayor envergadura y repercusión mediática y social en vez de una Temporada de Lírica y Danza. La cultura es uno de los grandes activos de la comunidad aragonesa, no solo por lo que genera y aporta sino por sus beneficios intangibles que revierten en la sociedad. La cultura, en definitiva, exige seriedad y respeto.