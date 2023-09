El Partido Socialista pasa por su peor momento. La amenaza de escisión entre sanchistas y felipistas no es una broma. Los ataques del aparato a las declaraciones de Alfonso Guerra han desenterrado definitivamente el hacha de guerra. La batalla interna es real. Los felipistas (Page, Lambán, Tomás Gómez…) no son un club de la tercera edad, sino los herederos del socialismo clásico. Darán pelea en los medios, y tal vez, cuando estén en condiciones de armar un candidato, entre las paredes de Ferraz.

La crisis del PSOE tiene su origen en las condiciones (amnistía y referéndum de autodeterminación) impuestas por Puidgdemont para la investidura de Sánchez, y en la aceptación de éstas. Si el presidente del gobierno hubiese encontrado otra vía para su reelección, no tendría la casa sin barrer, por la sencilla razón de que Felipe&Alfonso no habrían barrido para casa. Pero Sánchez está en manos de los secesionistas catalanes, que se las echan al cuello.

Resulta tan absurdo como perturbador comprobar cómo dos pequeños partidos catalanes y dos pequeños partidos vascos tienen cogidos por los escaños a los dos grandes partidos españoles, cómo los explotan, cómo los exprimen y condicionan sus movimientos, incluso sus programas. ERC, PNV, Bildu y Junts, estos cuatro cuatreros de la política, los Dalton, amenazan siempre el rancho grande de la democracia española. Unas veces lo han hecho a tiro limpio; otras, robando a manos llenas; ahora, mediante la extorsión. No hay manera de reducirlos de reformarlos. No hay sheriff ni juez que les amedrente. Son convictos reincidentes. Y cuando salen de cacería, disparando a locas, es mejor ponerse a cubierto, no sean que te corten la lengua o abran una herida en forma de crisis interna.

Los Dalton, escoria del Oeste, rechazan la ley y el orden. Con el revólver en la mano se sienten superiores, pero por encima del loco galopar y el olor de la pólvora les gusta el dinero. De ahí que, mientras siguen soñando con una imposible anarquía, pasen las facturas a cambio de permanecer en sus guaridas, fuera de las alambradas del rancho grande.

Pero ahora, para acelerar el pago, más los intereses, acaban de pasar los límites de la democracia. Los tenemos encima, y encima tenemos al PSOE con un tiro en el pie.