Toxicidad de las redes ‘sociales’

Ingenuos pensamos que internet crearía un escenario público de debate, aspiración de toda democracia. La abundancia de información y su libre accesibilidad contribuiría a la formación de la opinión pública desconocida hasta ahora. Sería el paraíso soñado con una ciudadanía muy informada, capaz de controlar a sus gobernantes. Mas en el mundo digital no se dialoga, ya que frecuentemente nos parecemos a dos perros separados por una valla, ladrando y enseñando los colmillos con una virulencia feroz, prestos a arrancarnos la carne si no mediara una barrera. Lo observamos en los comentarios a algunos artículos en los medios de comunicación. En el artículo anterior me referí a un peligro de las redes: la vigilancia a la que somos sometidos, como en el panóptico de Bentham. Hoy me fijaré en otros, no menos graves.

En una de las sesiones recientes del conocido streamer Ibai Llanos, se planteó la siguiente pregunta: «¿Qué prefieres: matar a una anciana moribunda o a un gatito recién nacido?». De los cinco jóvenes –algunos también streamers– que contestaron, solo uno de los invitados optó por matar al gatito. El propio Ibai se excusó diciendo «es que matar a un gatito debe de ser horrible» y que la anciana «prácticamente no va a decir nada»; y, entre risas de los asistentes, añadió: «¡Es que está moribunda!»; «en el puré de verduras le metes un pastillote y si te he visto no me acuerdo»; otro invitado: «A mí los abuelos no me gustan mucho». Realmente desolador. ¡Qué nivel de degradación está alcanzando nuestra sociedad! ¿Nos estamos volviendo locos? Y el peligro es inmenso, ya que Ibai Llanos es uno de los streamers más famosos y lo que haga o diga causa un gran impacto en internet, ya que cuenta con millones de seguidores, sobre todo jóvenes, en redes sociales como Twitter. La Memoria del año 2022 recientemente presentada por el Fiscal General del Estado señala los delitos cometidos por los jóvenes. «En 2022 las agresiones sexuales incoadas ascendieron a 974, lo que supone un notabilísimo y preocupante ascenso del 45,80% respecto del año 2021, en el que se registraron 688 causas. Esa tónica ascendente viene evidenciándose desde 2017, cuando hubo 451 causas, 648 en 2018, 564 en 2019 y 544 en 2020. Resulta alarmante que la cifra de incoaciones por este tipo penal se haya incrementado en un 116% desde 2017. Las causas de este auge son complejas y es generalizada la opinión entre los y las delegados/as de que confluyen factores diversos que conducen a los menores a realizar conductas sexuales virulentas. Así, la sección de Sevilla estima que la etiología de esta oleada de atentados a la libertad sexual se encuentra en la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual, siendo preciso evitar que muchos niños y menores accedan a un visionado inapropiado y precoz de material pornográfico violento; lo que, acompañado de la ausencia de orientaciones educativas, conduce a una trivialización de su concepto de las relaciones sexuales normales. En la página de RTVE de 10 de junio de 2019 apareció la noticia: El primer acceso a pornografía de los jóvenes españoles en internet se anticipa ya a la etapa infantil, con edades tan tempranas como los ocho años. Existe el motor de la Triple A, asociado al sexo en Internet: «accesibilidad, anonimato y asequibilidad». Últimamente se añade otra A más, «aceptabilidad». Así lo demuestra la investigación Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, de abril de 2019, presentada por la Universitat de les Illes Balears y la Red Jóvenes e Inclusión en Madrid. Está coordinada por el pedagogo Lluís Ballester y la catedrática Carmen Orte del Grupo GIFES de la UIB y recoge entrevistas a casi 2.500 jóvenes de entre 16 y 29 años, en su mayoría heterosexuales (76,7 %) de siete comunidades. Los resultados son que la edad media de inicio en el consumo de pornografía son los 14 años entre los adolescentes hombres, los 16 en el caso de las mujeres y los 15 para otras identidades. Sin embargo, al menos uno de cada cuatro varones se ha iniciado antes de los 13 y la edad más temprana se anticipa ya a los 8 años. Carmen Orte explicó que se debe «simplemente» a que «los menores tienen un móvil, en el que, aunque no busquen la pornografía, se la encuentran». El estudio pone el foco en la «nueva pornografía» de fácil accesibilidad en internet, un precio asequible (gratuita en su mayoría), la ausencia de límites en cuanto a las prácticas sexuales, en ocasiones incluso ilegales, y por su naturaleza anónima. Mas los adolescentes no solo consumen pornografía. De hecho, con los móviles no pocos son productores de imágenes sexuales. Fenómenos como el sexting, el intercambio privado de imágenes y videos de contenido sexual, proliferan cada vez más. Auténticas fechorías sexuales grabadas son divulgadas con auténtico fervor entre los amigos. De ahora mismo. Jugadores de la cantera del Real Madrid han sido investigados, ya que uno grabó en vídeo las relaciones sexuales consentidas que mantuvo con una joven y luego lo difundió entre sus compañeros a través de WhatsApp. Confío que ese partido político y esos padres y madres que se muestran tan preocupados por implantar el pin parental en los centros educativos públicos, para que sus hijos se libren de determinados contenidos de educación sexual, muestren la misma preocupación para implantarlo en los móviles de niños y jóvenes.