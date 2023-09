¿Se acuerdan ustedes de hace tan solo 5 años cuando Ciudadanos solía decir con frecuencia que quería acabar con las diputaciones provinciales porque eran un gasto inútil, un nido de clientelismo e incluso de corrupción? Incluso antes, inició esa crítica Podemos. Las diputaciones son superfluas (por no decir inútiles). Es evidente, pregúntenles a los madrileños, a los murcianos, a los cántabros, a los riojanos y a los asturianos que no tienen diputaciones y funcionan gestionando las competencias directamente desde la comunidad autónoma. Pero sin necesidad de diputados provinciales, ni de asesores, ni de colocados. No obstante, hay que entender que las diputaciones son exactamente eso, una herramienta al servicio del clientelismo y de las colocaciones de los aparatos. Para muestra un botón. Tras las pasadas elecciones autonómicas el PSOE perdió prácticamente todas las instituciones aragonesas, con la consiguiente pérdida de puestitos. Sin embargo, mantuvo la DPZ y, curiosamente, han doblado el presupuesto para asesores, pasando de 23 a 44. Esto no es responsabilidad exclusiva del PSOE. Han votado a favor del aumento todos los partidos, desde CHA hasta Vox. Todos se han llevado su tajadita. Historias que corroboran esta tesis del clientelismo y el despilfarro en diputaciones hay muchas.

Vox nombró la pasada legislatura asesora en la DPZ a su líder en Tarragona sin poder explicar cuál era su función. Seguramente recordarán las oposiciones de bombero celebradas también por la DPZ. Tras el examen y antes de conocerse los resultados, un aspirante fue a un notario y registró los nombres de los que se iban a sacar la plaza, y curiosamente acertó. Por no quedarnos solo en Zaragoza, ya que es un problema nacional, hablemos por ejemplo de la Diputación de Ourense donde se contrataron 33 porteros para un edificio con dos puertas. Ejemplos como estos los encontraremos en cualquiera de las 44 diputaciones provinciales. El problema de fondo es que son instituciones inmortales. Aunque llegue alguien nuevo (como ocurrió con Ciudadanos o Podemos) pidiendo su eliminación, en el mismo momento en que entre en el juego institucional, la diputación le dará cargos, asesores y recursos. A partir de ese instante dejará de mirar con malos ojos a las diputaciones, puesto que le sirven para sustentar su estructura territorial, que no es otra cosa que liberados. Difícil arreglo.