Cuando dejas de ser tú

Me gustaba más Clark Kent que Superman, pero no se le puede negar que cuando se metía en el papel de superhéroe lo hacía con la seriedad propia de las majors norteamericanas. A Superman nunca se le movía un rizo del pelo, ni una palabra más alta que otra, hablaba poco, lo que ayuda bastante a no tener que arrepentirte luego. El paso de ciudadano normal a vigía contra el mal lo ejecutaba con pulcritud. Le horrorizaría la confusión con la que algunos cargos públicos se manejan como si lo hicieran sólo en representación de sí mismos, olvidando la capa con la que le invistieron las urnas o las Cámaras.

No corremos el riesgo de que el personaje devore a la persona, sino más bien al contrario, que la persona crea que pueda imponer su ideología, religión, o sus gustos a la figura de representación en la que la convertimos los electores. La presidenta de las Cortes de Aragón recibe a la ministra de Igualdad de riguroso negro, pelo recogido, sin los accesorios que luego lucía en el pleno junto con una sonrisa que volvió a aparecer, y las manos en la espalda. En señal de defensa, no sabemos si por su militancia antiaborto, aunque luego en el interior se iba a hablar de salud reproductiva y otros derechos de la mujer, su antifemisnismo adoctrinador y corporativo o por la vergüenza de unas declaraciones denigrantes sobre la capacidad de la ministra para arrodillarse y no para rezar precisamente. La ministra también se acercó con poca intención de extender la mano a la presidenta, no sabemos si por la pertenencia de ésta al partido unitario, por su negacionismo de la violencia machista, o porque tragarte el sapo del insulto reiterado da para saludar, pero no para establecer contacto físico. Es el último de uno más de los acontecimientos en los que se olvida que la institución está por encima del partido, de este riesgo continuo de politizar e incluso sacar rendimiento ventajista del esqueleto institucional que nos parecerá ahora sorteable o innecesario, pero al que echaremos de menos cuando caiga. En esta semana que venimos de una investidura fallida, que el promotor sabía que iba a ser inviable cuando se la propuso al rey, y lo hizo más en clave interna o de reforzamiento de liderazgo que de una posibilidad real de formar gobierno. Cuando Rajoy no tenía los votos, declinó intentarlo, pero tampoco se presentaban mociones de censura solo por mayor gloria de un candidato o simplemente para embarrar como la de Ramón Tamames. Tampoco hubiera sido un alcalde de Valladolid el protagonista de la réplica, había menos sorpresa, menos política de gestos pero más respeto a las aburridas reglas de juego.