Larga vida al color

«Mamá, y esto, ¿para qué sirve?» Son las palabras de un niño, ayer, frente a la obra del francés Taroe, una de las más impresionantes y de mayor tamaño que nos ha dejado la última edición del Festival Asalto en Zaragoza. «Pues sirve… para que cuando pases por delante te pongas contento al mirarlo. Para que la ciudad y el barrio estén más bonitos».

«Me gusta que las casas no sean iguales». Esto lo dijo otra niña, presumiblemente la hermana. Pensé en la razón que tenía, y en cómo la edad nos domestica de alguna manera buscando la uniformidad por miedo a la diferencia.

Terminé de darme una vuelta por algunos de los murales, y observé lo diverso de la gente que me encontraba visitándolos. Una madre muy longeva, acompañada por su hijo, que delante del mural de Anetta Lujkanova, que ha pintado unos cervatillos preciosos, dijo que era como contemplar un trozo de bosque. Anetta, con su realismo mágico, nos ha dejado un trocito de navidad y de belleza animal alegórica y clásica, rindiendo además con sus castañuelas un homenaje al nombre del barrio.

A solo unos metros, Ceciro, artista uruguaya, nos ha dejado un mural lleno de sensibilidad, homenaje a la mujer y a la naturaleza. El sol y la luna, quizás en homenaje al nombre de la perra que vive en esa casa «asaltada». Y tres mujeres representadas, de distintas edades, porque como dijo la propia artista: «En este barrio viven mucha señoras mayores». Dos vecinas hablaban delante de la obra. «Nunca se me hubiera ocurrido mezclar esos colores, siempre nos han dicho que el rojo y el rosa no funcionan juntos, pero aquí funcionan. Es maravilloso».

Creo que la belleza pone de acuerdo a casi todo el mundo con algo de sensibilidad. Es algo que interpela, que crea silencio, o ruido, pero que siempre afecta. La magia de Asalto es que además saca a relucir un espíritu de lo colectivo que a veces olvidamos. Gente orgullosa de su barrio, de sus casas, de que gente que nunca ha cruzado a la margen izquierda pasee entre las parcelas y los bloques modernos que dan singularidad a estas calles.

«A mí el que me encanta es de la chica con los cactus, cada vez que me toca repartir por esa zona me doy prisa para poder pararme un minuto a contemplarlo». Los murales de Asalto cumplen mayoría de edad y lo hacen con fuerza y pulso, con talla internacional, pero a la vez cercana. Larga, larga vida a Asalto, al color y a los barrios, a viajar con la imaginación y a esas vecinas longevas que, seguramente, resignadas al luto, soñaban con el color.