Cuchilladas de inclusión

Esta semana hemos conocido el terrible suceso acaecido en una escuela de Jerez. Un alumno de 14 años ha acuchillado a varios profesores y alumnos. Afortunadamente no ha habido muertos. Sin embargo, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre este suceso. La primera es una pregunta retórica: ¿qué hubiera pasado si en lugar de cuchillos el chaval hubiera tenido acceso a un rifle como en EEUU? Aquí hemos llegado a la conclusión de que la solución colectiva para la seguridad pasa, no por tener armas, sino justo por lo contrario: porque nadie las tenga. Me parece evidente que nos va mejor.

La segunda reflexión viene a cuento del concepto inclusión. Esta idea plantea que, como norma general, todos los niños deben estar escolarizados en el mismo tipo de aula. Hay que tener en cuenta que estamos en un país en el que no hace tanto tiempo se celebraba el día nacional del subnormal, y no es hasta mediados de los 80 cuando los niños con síndrome de Down se escolarizan en escuelas comunes. Se ha avanzado mucho, pero como ocurre tantas veces, se pasa de la gran seca a la gran remojada. En este caso, de la idea de que una minusvalía te dejaba fuera de la escuela automáticamente, a la idea de que da igual lo que tengas, vas a un aula normal. Según diversos medios el agresor de Jerez padece algún tipo de trastorno mental y ha tenido problemas graves de conducta (estas informaciones hay que tomarlas con cautela). En el tema de la inclusión está claro que hay que intentar hacer lo que más convenga a los chavales para su educación y desarrollo. Ahora bien, como en todo, los derechos de unos acaban donde empiezan los de otros. Los alumnos con patologías graves de conducta tienen, por supuesto, que tener derecho a la educación. Pero también, por supuesto, sus profesores y el resto de alumnos de la clase deben tener derecho a la integridad física. ¿Es posible garantizar los dos derechos escolarizando a alumnos con trastornos graves de conducta en una clase común? Para favorecer esa integración, ¿deben asumir el riesgo de ser agredidos el resto de alumnos y los profesores? Tener alumnos con determinados trastornos puede derivar en cuchilladas mediáticas como las de Jerez, que afortunadamente no son frecuentes. Pero también en un montón de agresiones menores y situaciones difíciles que no salen en la tele, pero que afectan al trabajo de los profesores y sobre todo, al derecho a la educación del resto de alumnos.