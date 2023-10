Una solución para el Reino de Redonda

La investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, la capacidad del secesionismo para sembrar el caos y la conveniencia de suspender el imperio de la ley a cambio de la presidencia del Gobierno pueden eclipsar otra grave crisis institucional: no está claro quién será el próximo rey de Redonda, el reino imaginario del que era monarca hasta su fallecimiento el novelista Javier Marías. Una cosa es tener que afrontar una crisis constitucional –provocada por el separatismo catalán, latoso pero previsible, como algunos parientes– y otra lidiar con dos. Redonda es un islote deshabitado de las Antillas, que compró a la reina Victoria un banquero, el cual nombró rey a su hijo. El hijo hizo heredero a otro autor, John Gawsworth, y este a Jon Wynne-Tyson. Wynne-Tyson legó el título a Javier Marías, que reinó como Xavier I, creó una hermosa editorial homónima (pero independiente de la línea dinástica) y repartió títulos nobiliarios entre creadores que sentía cercanos, como Pedro Almodóvar (duque de Trémula) o Umberto Eco (de la isla del día de Antes). La novelista Julia Navarro, duquesa de Navíos, escribió que Marías le dijo que había elegido como nuevo rey a Juan Gabriel Vásquez. ABC publicó un artículo de Jesús Calero y María José Solano anunciando la sucesión y Vásquez lo desmintió (o no) en El País. Contaba el novelista colombiano que Marías le había escrito la siguiente dedicatoria: «Para Juan Gabriel V, que lleva camino –si quiere– de convertirse en mi heredero. Con la admiración y el afecto de Javier M». Pero Vásquez también decía: «El rey Xavier I nunca llevó a cabo una ceremonia de nombramiento para su reino lúdico, y yo no cometería jamás la vulgaridad infinita de nombrarme a mí mismo». «Todo es incierto y vacilante», concluía el novelista. La situación es delicada: nadie desea una partición balcánica, una revolución o una guerra sucesoria en un reino imaginario lleno de seres feroces como piratas y poetas. Hay varios pretendientes y, si bien Vásquez parece tener la mejor posición, sería una pena para la historia de la literatura que las responsabilidades regias lo apartasen de sus quehaceres. Por suerte, tengo la solución: el próximo monarca de Redonda debe ser el rey emérito. Juan Carlos I tiene el know how, los contactos y el fondo de armario que requiere el cargo, aparece en una novela de Marías y está actualmente sin trabajo. Cumple el único requisito que Marías pedía explícitamente: «ser buen marino». Algunos pueden decir que no es escritor, pero así es el gremio: lo dirían de cualquier otro. Otros sostienen que la nación española o el régimen del 78 son ficciones, pero eso solo pone en valor la experiencia del emérito al frente de entidades inverosímiles cuya existencia requiere de una voluntaria suspensión del escepticismo.