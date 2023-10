Con el pasado finde terminaba la semana de Alberto. Comienza hoy la semana de Pedro. Antiguamente, a dichas alternancias en el poder se las llamaba pactos de Estado, pero, dadas las actuales improvisaciones y premuras de la política española, mejor rebajar tan grandilocuentes términos e ir día a día, semana a semana escuchando a nuestros líderes, por si el jueves afirman lo mismo que el martes, por si el viernes defienden lo mismo que el miércoles… Admirándonos siempre su manera de alterar el lenguaje y la maquinaria política.

Lo bueno de esta semana, de la semana de Pedro, es que Sánchez parece curado de su afonía y dispuesto a hablar de nuevo. Había enmudecido tras mucho conversar a puerta cerrada con intermediarios del mercado del voto que, al salir, corrían en busca de un notario para que les firmase su oferta. Por eso no contestó Pedro a Alberto cuando, desde la tribuna del Congreso, éste le espetó: «Yo no voy a pagar el precio de la amnistía, ¿y usted?». Silencio. «Yo no voy a pagar el precio del referéndum, ¿y usted?». Silencio.

Mañana, con el Rey, Sánchez volverá a hablar. Si plantea al monarca una ley de amnistía (norma que, de ser aprobada, la Corona deberá firmar, lo que le pondría en un brete), se jugaría la nominación. Probablemente, se limitará a comunicarle que cree contar con los apoyos necesarios para su investidura. En consecuencia, Felipe VI, sin entrar en detalles, le dará el banderazo de salida y la semana de Pedro se trasladará con sus rebajas al Congreso, a ver cómo anda el mercado.

Los productos alimenticios, con la proteína del poder, están por las nubes. La merluza vasca y la butifarra catalana, para bolsillos muy escogidos. Pero Sánchez, a base de regatear con los mayoristas de tan pingüe negocio, a lo mejor consigue mejores precios. Y no necesariamente pagando en cash, sino con alguna otra promesa o competencia, pequeñas renuncias o intangibles favores, beneficiando a unos por aquí, perjudicando a otros por allá…

Durante la semana de Alberto nos aburrimos y no bajó la inflación. A ver qué se puede comprar en la semana de Pedro, que seguro será más divertida.