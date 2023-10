A las puertas de las fiestas del Pilar nos encontramos. Con la certeza de que nunca olvidaré las de este año por varios motivos. Primeros Pilares en la calle Santiago, junto a la plaza del Pilar, con una barra portátil en la fachada para dar servicio a miles de personas. ¿Estamos preparados? ¡Pues claro que sí! Somos maños y valientes, pero es inevitable sufrir eso que llaman ansiedad anticipatoria. Miedos a problemas que aún no han pasado y que seguramente no pasen nunca, pero así soy, así somos los humanos, o al menos muchos de nosotros. Si me pongo a repasar todos los miedos que he ido superando hasta llegar donde estoy, ahora me parece un auténtico maratón, con salto, escalada y demás extras que hicieron más divertida la larga travesía. Muchos de esos supuestos que me han ido surgiendo en la cabeza nunca sucedieron, algunos fueron pequeños, otros grandes, inmensos, incluso parecían insuperables, y hoy los veo como pequeñas piedras que un golpe con el dedo podría desplazar lejos de mí, pero en su momento les aseguro que me quitaron el sueño y hasta la respiración. Otros supuestos sí que pasaron, y me encontraron preparado, fueron los menos, pero fueron inevitables, también superados. Me encuentro diariamente con gente que posee un potencial inmenso pero vive en esa ansiedad constante, eso les hace no poder desarrollarse, lo que es una auténtica pena. Dentro de mis posibilidades trato de ayudarles cuando me visitan en mi barra, hacerles ver lo grades que son y darles un pequeño empujón para que luego ellos por sí mismos sean los que salten. No siempre lo consigo, pero en ocasiones sí. Eso me hace muy feliz, pero más ellos. Me despido, llega la barra para la terraza, debemos montarla y prepararnos para vivir una nueva experiencia, en resumen seguir superándonos.