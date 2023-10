La grosería de la presidenta

Hay gestos que no se pueden ni se deben tolerar. Si a los hombres con cargos públicos e institucionales importantes se les afea su machismo insolente y prepotente hacia las mujeres (caso Luis Rubiales), incluso con la petición unánime de dimisión y cese fulminante, a las mujeres que hacen uso de su chulería y de su mala educación en la representación del cargo que ostentan también deberían ser cesadas inmediatamente; porque manchan la institución de la que se sirven.

La señora Marta Fernández Martín con su estilo grosero, altivo y tabernario está dejando a las Cortes de Aragón a la altura del barro. Negar el saludo protocolario a una ministra en funciones del Gobierno de España, Irene Montero, en su visita oficial a la Aljafería es zafio. Resulta intolerable, sea quien sea la ofendida. Aquí no estamos hablando del partido político al que pertenecen las dos mujeres (a Vox, la maleducada; y a Podemos, la que aguantó la ofensa).

Las fotografías que la prensa publicó del encuentro hablan por sí mismas. Casi todo el mundo sabe (y sino lo preguntan) que la llamada línea de saludo en los actos oficiales se marca al milímetro para respetar el protocolo. Algo imprescindible para que algunos políticos novatos no vayan dando tumbos y se coloquen donde les digan los encargados del protocolo. Pero esta mujer parece ingobernable. Su lenguaje corporal lo explica todo: permaneció durante la bienvenida de la ministra y acompañantes con las manos a la espalda. Vestida de negro y con su abundante melena, también negra, recogida atrás con una pinza, sin esos exagerados pendientes ya habituales en su vestuario. Como si fuera de luto para dar a entender que la jornada sobre Los derechos Sexuales y Reproductivos en Europa, organizada por el Gobierno de España, le importaba un pimiento. Vamos que –y me van a permitir la licencia– de poder hacerlo se hubiera enfundado en un burka, negro por supuesto, para demostrar su desprecio. Y así, despreciativa, con las manos a la espalda permaneció durante el desfile de saludos, mientras los altos cargos del Gobierno de España saludaban como corresponde a las autoridades aragonesas que les recibían. Lo más extraño del caso es que este importante acto donde participaron representantes de varios países de la Unión Europea no apareció en la agenda de las Cortes de Aragón ni se convocó oficialmente a los medios de Comunicación. Se silenció. ¿Tanto poder tiene este personaje para mangonear la agenda institucional? También me pregunto para qué hay,–en esta nueva legislatura del PP-Vox– tantos periodistas contratados en los grupos parlamentarios y en la presidencia sin dar la voz de alarma ante el silencio administrativo.

Me cuesta entender cómo el presidente Azcón incluso la defiende en público y enzarza el asunto con críticas a Irene Montero. Le hubiera bastado con llamarla a su despacho y advertirle que estos desplantes no se toleran en la casa donde reside la soberanía popular y mucho menos en la segunda autoridad de Aragón. Ella no puede negar el saludo (un apretón de manos) a nadie ni recibir con las manos escondidas a una ministra. Por muy negacionista que sea de todo lo que hace avanzar al mundo. Ha demostrado que sobra en las Cortes.