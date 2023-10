El humor, un arma contra la guerra

El humor puede realizar una crítica feroz contra la guerra. En la Grecia clásica, Aristófanes con su Lisístrata; en el siglo XX, el checo Jaroslav Hasek con Las aventuras del buen soldado Svejk; el humorista español Gila y, sobre la guerra de Ucrania, Alfredo Sanzol con la obra Fundamentalmente fantasías para la resistencia.

Lisístrata, en griego lýsis (disolución), más stratós (ejército), la que disuelve los ejércitos, será la mujer liberadora de las guerras, dirigiéndose a espartanos y atenienses, enemigos hasta entonces, con sus razonamientos, les recuerda la inutilidad de todas sus guerras anteriores y también las veces que se ayudaron mutuamente en las dificultades. El texto comienza con la aparición de Lisístrata en escena, quien había convocado a todas las mujeres de maridos en guerra para intentar una solución ingeniosa a sus interminables conflictos. Les va convenciendo mediante juramento individual de que no tendrán relaciones sexuales con sus esposos o amantes, mientras no depongan sus armas y juren no volver a hacer la guerra.

La última guerra, ya de veinte años, sólo estaba dejando viudas, huérfanos, una economía en ruinas, desolación social en Grecia. Estas mujeres se rebelan e invierten los papeles en sociedad: si antes se habían dedicado sólo a las tareas domesticas, ahora toman las riendas frente a los hombres: toman la Acrópolis, retendrán el dinero para la guerra, y no dejarán que se acerquen sus maridos, mientras no depongan las armas y se firme la paz entre los ejércitos enemigos. Sus razonamientos van convenciendo a todos y a todas: a las mujeres, a los ancianos, a los intermediarios de ambos bandos... Al final, el personaje mudo Conciliación representa la escena de la firma de la paz en presencia de los hasta entonces enemigos. La obra termina con los maridos camino de sus casas con sus mujeres o amantes respectivas.

El triunfo de la razón femenina sobre la sinrazón de los hombres.

En Las aventuras del buen soldado Svejk de Hasek:

«–(...)Deje de poner esa cara de idiota– le dice el coronel después de interrogarlo–. No puedo, me libré del servicio militar por estúpido y me declararon oficialmente idiota. Soy un idiota oficial– contesta Svejk.»

Svejk es un personaje memorable, un «idiota» que a pesar de que fue rechazado del servicio militar por su estupidez, es reclutado al estallar la I Guerra Mundial por el ejército austro-húngaro. Pasará un sinfín de aventuras, saliendo indemne por su carácter inocente que le hace siempre decir la verdad. Es un alegato al pacifismo, que con su suma idiotez pone en jaque al todopoderoso ejército de Austria-Hungría. En la guerra, se burla de la guerra; como ayudante de un capellán castrense se burla de la religión, como asistente de un oficial se burla del ejército; como persona, por mucho que sea tonta y lo asuma, se burla de la estupidez de los hombres.

Gila practicó un surrealismo corrosivo contra la guerra y las injusticias de la dictadura franquista. Tras su trauma de la guerra en el bando perdedor y la cárcel; y los presidios de la dictadura, paradójicamente, empezó a dibujar en los cuarteles chistes que hacían divertida la guerra. Entró en La Codorniz. En 1972, en Hermano Lobo sus viñetas atacaban con ingenuidad, pero de forma implacable, la abrumadora sinrazón de la época. Alcanzó un gran éxito con sus monólogos geniales en teatro y televisión. El más conocido es: ¿Es el enemigo? Reproduzco otro, no menos genial. En el año 1951 Gila salió espontáneamente al escenario de un teatro, vestido con su viejo uniforme de soldado, un fusil de mentira e improvisó su primer monólogo:

«Le dije al comandante: Que vengo por lo del anuncio del periódico, para matar y atacar a la bayoneta y lo que usted mande». Y me dijo: «¿Qué tal matas? Dije: De momento, flojito, pero cuando me entrene… Y me preguntó: ¿Traes cañón? Y dije: No. Yo creía que la herramienta la ponían ustedes. Y dijo: Es mejor que cada uno traiga lo suyo. Así el que rompe, paga. Dije: Yo lo que traigo es una bala que le sobró a mi abuelo en la guerra de Filipinas. Está muy usada, pero lavándola un poco… Y dijo el capitán: Y cuando se te acabe la bala, ¿qué? Y dije: Pues voy a por ella, la traigo y disparo otra vez. Y dijo el comandante: Es mucho jaleo: no vamos a parar la guerra cada cinco minutos para que tú vayas a buscar la bala».

El Centro Dramático Nacional estrenó en el Teatro Valle Inclán de Madrid Fundamentalmente fantasías para la resistencia, el 24 de febrero de 2023, un año después de la invasión de Ucrania. Es un canto al humor contra la violencia. Este texto está escrito y dirigido por Alfredo Sanzol. Su sinopsis es la siguiente: En el contexto de la guerra de Ucrania, ofrece un refugio en el que encontrar la libertad y la fuerza para resistir, y reivindica la fantasía como mejor forma de entender la realidad. KYIV, marzo de 2022. Patricia es una autora y directora de teatro que ha convertido el local de ensayos de su compañía en un refugio. A pesar de la invasión rusa, sigue creando historias para mantener unidos a sus seres queridos y alejar a su hija Olena de los comités de defensa. La directora propone inventar una obra que se titule Pin, Pan, Putin. Aunque ensayar durante una guerra supone una gran dificultad, la compañía avanza en la construcción de la historia. Sin embargo, a partir del momento en el que muere el personaje de Putin, todo se transforma en un gran caos.