Interina y cincuentona

Hace un par de semanas me llamó una funcionaria para pedirme que le agilizara unos papeles a pesar de que no había finalizado el plazo de su entrega. Quería dejar el trabajo terminado y los expedientes cerrados y ordenados, para que la persona que se incorporaba en una semana en el puesto que ella había ocupado durante más de una década se encontrara todo bien.

Le pregunté que dónde se iba a reubicar y me contestó que en su casa. La Ley de medidas urgentes para la estabilización del empleo público ha hecho temblar a todo el sistema de recursos humanos de las administraciones públicas. En un primer momento muchos creyeron que les iba a llegar el chollo del siglo, funcionarios por el artículo 33, al margen de los principios de mérito y capacidad que marca la Constitución española. Pero según se va aplicando el mandato que, como todo lo que no es grato, dicen viene obligado de Europa, estamos viendo situaciones que legales serán, pero injustas también.

A la función pública se accede a través de pruebas pero la dejación de responsabilidades ha hecho que durante muchos años en diferentes comunidades y localidades del país estas no se convocaran. Casuísticas hay muchas, desde personas que aprobaron la oposición pero el número de plazas que habían sacado las dejaron fuera, hasta gente que solo rellenó un formulario y se le presupuso el mérito y la competencia.

Muchos de los funcionarios de carrera están que trinan porque hay compañeros que van a obtener su mismo status sin haberse esforzado y sacrificado como ellos. Realmente no son justos, porque el enemigo no es el interino. La culpa viene de arriba, de quienes no se han complicado la vida durante años. ¿Qué pasaría en las organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro si aplicaran estos criterios de eventualidad masiva? Hoy en día es impensable y más con la nueva ordenación laboral. Así que por aquello de que quienes legislan son también los máximos responsables de la gestión de las administraciones les diremos: «consejos doy que para mí no tengo».

A la representación colectiva de los trabajadores tampoco estoy escuchando que le haya chirriado mucho el hecho de que personas que acumulan años de servicio público se queden en la calle. Supongo que será por aquello del corporativismo y no buscar adversarios entre los empleados públicos. En cualquier caso, sean justos o no los procesos que se llevan a cabo, lo que no es de recibo es que personas como la que os he presentado se vean en la situación que se ven: sin trabajo y con grandes dificultades para encontrarlo, más si están ya en una edad laboral avanzada, ¿o lo menos se piensan que la empresa privada se va a matar para captarlos? Qué menos que apoyar a quienes se encuentran con el vacío del desempleo, que generar líneas de apoyo a la recolocación y más si están en esas franjas de edad donde reincorporarte es tan complejo. Sí, los cincuentones, por ejemplo.

Desde mi rincón quiero dar las gracias a esas personas interinas que se han cruzado por mi camino profesional realizando un gran desempeño de su trabajo y hago un llamamiento para que inmediatamente se pongan en marcha políticas activas de empleo para ellas, no vaya a ser que acabemos encontrándonos en las colas de la pobreza a quienes han sostenido nuestras administraciones.

Que tengan felices fiestas.