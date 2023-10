Santa compaña

Elegimos las malas compañías y nos escogen los buenos amigos. Acusamos a las influencias que nos perjudican, de ser las culpables de nuestros errores. Pero los responsables de cometerlos somos nosotros. Utilizamos excusas burdas para justificar conductas reprochables y abusamos de razones absurdas para explicar las inaceptables. Percibimos la atracción del imán venenoso de los demás, con mayor energía que la fuerza gravitatoria.

Hay más compañías perniciosas que acompañantes dañinos, porque multiplicamos su hechizo como consecuencia de la propia sugestión. Lo más importante no es la influencia que tienen, sino cómo creemos que la ejercen. Lo hacen en ámbitos sociales, económicos o culturales. Unas compañías se organizan legalmente, otras funcionan sectariamente, y las más habituales y peligrosas son las que aparentan no serlo. Las órdenes religiosas se suelen llamar compañías. Una de las más famosas es la de Jesús, aunque también es muy conocida la de la madre que lo parió. Los jesuitas admiten en su seno a personal lego, no ordenado, junto a otros curas que son más del talego.

Nos dejamos arrastrar hacia donde nos llevan porque así nos engañamos para ir donde deseamos, aunque no queramos. El camino nos empuja, y las piernas nos acompañan, a pesar de que avancemos en dirección equivocada. Unas veces pensamos que todo está escrito en nuestro devenir, y otras, que quienes tenemos al lado nos llevan de la mano hacia sus intereses. La mejor forma de no tener personalidad es cederla al resto o a los astros. Como dice el manual del buen determinista: entre el destino y los demás, atrapado estás.

Una familia que se precie encuentra, en desconocidos que la deprecien, la razón de que su propio clan la menosprecie y todos se desprecien. Los adultos molan a los niños, pero éstos son unos melones por abrir. Los hijos siempre salen buenos hasta que los cata la sociedad. Mejor no indagar en las semillas transgénicas de los reproductores, ni en el riego descuidado de los padres. Los pequeños crecen con nosotros hasta que se crecen contra nosotros. Entonces nos preocupamos de ellos y revisamos su agenda de contactos. Pero no nos damos cuenta de la porquería que hemos ocultado bajo el felpudo del hogar.

La adolescencia concita pesadillas paternales junto a terrores juveniles. En esta delicada etapa debemos ser conscientes de que es mejor una mala compañía que una aislada soledad. Un elemento que, en la pubertad, tenemos en cuenta para prevenir conductas suicidas. Las amistades poco recomendables están más cerca de lo que pensamos. Todos somos un poco desastre, y del el existencialista de Sartre que ya advertía: «si te sientes en soledad, cuando estás solo, estás en mala compañía». Si eres tu peor influencia, es imposible la confluencia social. Pero si nos escudamos en que sólo los otros contaminan, nos anulamos como activistas socioambientales de nuestro propio entorno.

Las malas compañías tienen en las malas lenguas su propio idioma. Su contexto es la conspiración y el lenguaje no verbal es el odio. Pero su problema no radica en lo perverso de su adjetivo, sino en el contenido de lo sustantivo. Disfrutan decorando la realidad con escayola ideológica para vender su opinión como información. A pesar de sus esfuerzos, la actualidad de hoy es una mala compañía para quienes viven del pasado y una buena amistad para construir el futuro. Pedro Sánchez ha iniciado el camino para presentar una alternativa progresista que le permita formar el gobierno plural que salió de las urnas. Las derechas han arremetido contra el Rey por hacer lo que debe, y contra el líder del PSOE porque debe hacer lo que votamos la mayoría. Feijóo ha denunciado las perversas influencias de las que se rodea el presidente en funciones. Pero tanto el responsable de los populares, como el socialista, han escogido a sus acompañantes.

El gallego intimó con la ultraderecha más de lo que debía, pero no menos de lo que quería. Dime con quién votas y te diré qué eres. Palabra de Vox.

Mañana vuelve a juntarse en Barcelona la triple A de las derechas (Ayuso, Abascal y Alberto) en la versión ramblera de Colón. Será una reunión de penas sin alma, convocadas por la SCC (Santa Compaña Catalana), en procesión junto a los plañideros medios afines. Y es que a los conservadores les acompaña su propia ley de Murphy. El éxito de la cumbre de Granada ha sido ejemplar. Parafraseando a Einstein, el mundo no está en peligro por las malas compañías, sino por aquellas personas que permiten la maldad.