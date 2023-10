Cambio climático y extraterrestres

Imaginen que son ustedes unos extraterrestres que están observando a la especie humana desde el espacio. Asumamos que entienden a los humanos, saben lo que dicen, ven lo que ocurre a su alrededor y lo que hacen. Si mirasen hacia el pasado mes de junio, seguramente les llamarían la atención los enormes incendios que se produjeron en Canadá. Los incendios continuaron durante todo el verano y han provocado evacuaciones de ciudades enteras. Como curiosidad para entender la magnitud de los fuegos, recordemos que el humo llegó de Canadá a Galicia. Todo parece indicar que las excepcionales condiciones de calor y sequedad están detrás de este desastre. Desde el espacio, también observarían en España (y en todo el Mediterráneo) una importante sequía, con restricciones de agua en muchos municipios y por supuesto en la agricultura. Y la consiguiente subida de precios de muchos alimentos. También verían una interminable sucesión de olas de calor en medio mundo. En España centenares de pueblos y ciudades han batido sus máximos históricos este verano. También habrían observado que una tormenta arrasaba un colegio en la ciudad de Zaragoza. Más serias fueron las lluvias torrenciales en septiembre, un fenómeno raro en el interior de nuestro país. Lo de Grecia y Libia merece mención aparte, ya que semejante magnitud de lluvias en tan poco tiempo era desconocida (cayó en 3 días lo que normalmente cae en año y medio). Seguramente también habrían visto desde el espacio la fuerte proliferación de medusas y de carabelas portuguesas en las playas españolas. Además de observar todo esto, escucharían que todos estos fenómenos se explican por el aumento generalizado de las temperaturas en el planeta. También desde el espacio podrían ver que los humanos tenemos información de sobra sobre el cambio climático desde hace muchos años, y que no solo sabemos que está ocurriendo, sino que sabemos cuál es su causa y hablamos de ello con bastante frecuencia. Sin embargo, a pesar de todo lo que ocurre les llamaría la atención ver que no reaccionamos. Sigue sin haber restricciones a los coches contaminantes, se siguen anunciando nuevos regadíos, sigue habiendo pozos ilegales por millares, se siguen construyendo plazas sin sombras, siguen volando jets privados y vuelos de corta distancia, se sigue regando alfalfa para los caballos de Arabia, etc. Desde el espacio, ¿qué pensarían ustedes de la inteligencia de esta especie?