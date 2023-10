El proyecto del nuevo estadio de La Romareda afronta una fase desconocida hasta hace solo unos meses. La decisión del Real Zaragoza de no presentarse al concurso público para reformar y explotar el vetusto campo de fútbol ha cambiado radicalmente las reglas del juego de una partida en la que ya no existe un único participante sino que se buscan candidatos dispuestos a arrimar el hombro. La «inseguridad jurídica» que argumentó el club el pasado 14 de septiembre tras el recurso presentado por el grupo municipal de Podemos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) y la anulación del pliego de condiciones abre un escenario inexplorado hasta la fecha al que se suman las urgencias después de que la FIFA anunciara que España, Marruecos y Portugal albergarán el próximo Mundial 2030.

A día de hoy las únicas certezas que existen es que habrá Mundial y que se trabaja a marchar forzadas en crear una sociedad en la que estarán presentes el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. Pero faltan más palancas para levantar un proyecto que costará, al menos, 140 millones de euros, una cantidad que antes iba a aportar el club a pulmón, pero que para lograrla ahora habrá repartir cargas, con todo lo que ello supone.

Ibercaja parece dispuesta a dar un paso al frente, aunque el Banco Central Europeo (BCE) le estará vigilando desde Fráncfort para evitar riesgos en unas entidades financieras que hasta hace solo un par de años se encontraban muy tensionadas. Sin embargo, la subida de tipos de interés y, por tanto, de sus márgenes, así como la mejora de resultados de los últimos ejercicios permiten al banco aragonés tener algún margen de maniobra para volver a apoyar un nuevo proyecto estratégico para Aragón, como ya ocurrió con Aramón, Dinópolis, Plaza o el consorcio del Tranvía de Zaragoza, aunque ha salido ya de estos dos últimos.

La participación de Ibercaja sería una buena noticia para los impulsores de la nueva Romareda pues aportaría financiación y podría tener un efecto arrastre en la llegada de nuevos socios y en la credibilidad del proyecto. Pero no será sencillo, ya que la entidad necesita certezas. La primera es saber quién estará en el barco. Cuantos más sean los participantes y mayor sea su solvencia, menores son los riesgos y más probable su entrada en escena.

La participación de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) también resulta vital por su liquidez y porque es una institución saneada que en abril de 2022 distribuyó 60 millones de remanentes entre sus municipios. Sin embargo, está gobernada por el socialista Juan Antonio Sánchez Quero y la guerra abierta entre el PSOE y el PP a propósito de la nueva Romareda es de todos conocida. La cuestión, por tanto, es económica, pero también política y ese suele ser el gran fantasma que persigue al viejo estadio desde hace años.

Que se suban al barco Ibercaja y la DPZ resultaría clave para afianzar un proyecto que, no obstante, requiere de grandes dosis de sentido común, consenso y definir cuál será su modelo de gestión y explotación, tanto para la construcción del estadio como para su complejo de servicios. Para resolver esta incógnita primera habrá que definir quién entra en un proyecto que se encarecerá, en función de cuál sea el porcentaje de financiación que necesita. A más capital, menos financiación, si bien en este tipo de operaciones lo habitual es que al menos la mitad del coste esté cubierto con aportaciones de los socios. Es decir, un máximo de 70 millones de euros si no hay ayudas públicas.

¿Cómo se distribuirá el peso del capital en esa sociedad? Esta es otra incógnita por resolver, pero de lo que no hay duda es de que el Real Zaragoza no tendrá que hacer el esfuerzo que tenía previsto realizar cuando se anunció que la nueva Romareda tendrá un coste cero para las arcas públicas. Eso no ocurrirá. Por tanto, es hora de echar cuentas para sufragar una operación muy demandada por los zaragozanos, que ven cómo envejece un estadio que no es digno de la cuarta ciudad de España.

Hasta en cuatro ocasiones se ha intentado soñar con una nueva Romareda, pero las tres últimas se saldaron con un sonoro fracaso. Aunque este cuarto intento entraña también dudas, la clave será ver si los promotores logran minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que brinda un proyecto que ha de ser por y para los zaragozanos.