La fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo ha logrado producir efectos positivos. Quizá, el más importante, su confirmación como indudable líder de la oposición parlamentaria, ya no sólo en los aspectos institucionales sino, y sobre todo, en las relaciones con su grupo parlamentario. Es de prever un alejamiento del tristemente conocido como «ruido de sables» y, seguramente, ese fue uno de los motivos que llevaron a Feijóo a plantearse una investidura que él mismo sabía imposible, salvo anomalías democráticas, como el recordado Tamayazo. Necesitaba demostrar en el Congreso de los Diputados y ante los suyos que era un líder sólido y fiable lo que, pese al ominoso silencio de Pedro Sánchez, logró en buena medida. Hizo lo que pudo, y la jugada no le salió nada mal.

Ahora el escenario aguarda ya la aparición estelar de Pedro Sánchez. Buena parte de la expectativa que suscita fue desvelada en su momento por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien con su demostrada destreza política supo resumir el estado de la cuestión: o amnistía o Feijóo. Y así planteada la situación , el Partido Nacionalista Vasco no tenía duda alguna a la hora de optar por la amnistía. Somos muchos, y no solo juristas, los que pensamos que existe una tercera vía que permitiría superar tal dilema: apostar por la repetición del proceso electoral. Esta opción nos permitiría a todos los ciudadanos una segunda oportunidad de reconsiderar o bien reiterar nuestra propia opción política. Me cuesta aceptar que los electores tengan siempre razón, especialmente cuando votan al calor de los acontecimientos.

El resultado electoral nos conduce a formar un gobierno de derechas con el sostén de la extrema derecha o, alternativamente, a formar un gobierno de izquierdas con el sostén de diversas formaciones de extrema izquierda y separatistas. Una y otra posibilidad conducen a resucitar el fantasma de «las dos Españas», que es justo lo que no necesitamos en estos tiempos de incertidumbre y de inseguridad jurídica y política. Lo que precisamos es que los dos grandes partidos políticos comprendan que ha llegado el momento de comenzar una buena relación o, al menos, el comienzo de una nueva forma de abordar la política y convertirla en un asunto civilizado, lo que supone, entre otras cosas, remontar la corriente contraria a los grandes Pactos de Estado y navegar en las aguas tranquilas del consenso y el sentido común. Uno y otro partido parecen olvidar lo obvio y es que cualquier cambio constitucional o de legislación electoral es simplemente imposible, máxime cuando se pretende modificar el marco o el contenido de los derechos fundamentales sin un entendimiento sólido entre ambos partidos.

Es conveniente contar también con el resto de los partidos políticos democráticos, pero el previo acuerdo entre socialistas y populares es imprescindible. No cabe en esta materia el régimen de mayorías previsto para otras actividades parlamentarias como la investidura, mociones de confianza o censura. La modificación de los preceptos constitucionales afectados está sujeta a un procedimiento más riguroso, largo y complejo, de suerte que las ajustadas mayorías que han tenido virtualidad para resolver la investidura con un Parlamento dividido en dos mitades casi idénticas, serían insuficientes para llevar a cabo una reforma constitucional de tal calado. De ahí que, o se llega a un acuerdo consensuado o simplemente no habrá modificación constitucional. Es una actitud hipócrita la de quienes pretenden sostener al mismo tiempo la reforma constitucional y mantener una política de confrontación entre los partidos mayoritarios. Una cosa u otra, pero no ambas al mismo al mismo tiempo.

Quisiera manifestar mi posición con claridad. Si las concesiones exigidas por los separatistas superan el marco constitucional, lo más razonable es acudir al mecanismo de las elecciones anticipadas. Este marco se supera cuando se pretende celebrar un referéndum para la autodeterminación o, probablemente, cuando se concede una amnistía. Lo paradójico de la situación actual es que sean las fuerzas políticas con peores expectativas electorales quienes propongan exigencias inadmisibles que están haciendo viable la tesis de las elecciones anticipadas. Los expertos (aunque no sea este su mejor momento) sostienen que en esta segunda oportunidad, los únicos desplazamientos de votos significativos serían: primero, el que se produciría desde Vox hacia el PP y, en segundo lugar, el que se produciría desde las fuerzas políticas de la izquierda del PSOE hacia el socialismo más moderado y conciliador. Ciertamente no son buenas las expectativas de los separatistas que siguen bajando en sus votos. Es muy difícil que puedan encontrarse con una situación tan favorable como para seguir influyendo en el conjunto de la vida política nacional, lo que en sí constituye una buena noticia.