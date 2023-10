No, no se trata de un error, sé bien que estamos a ocho de octubre, pero casi todo el mundo anda ya con la vista puesta en noviembre. Por lo general noviembre no goza de buena prensa, la única festividad del mes es la dedicada a honrar a todos los Santos, lo que se traduce en un recuerdo generalizado a nuestros muertos, aunque en realidad ésa sea su víspera.

Por extraño que parezca apenas somos conscientes de que del mismo modo que cambia nuestra relación con los vivos lo hace nuestra relación con los que ya no están, pero significaron algo, o bastante o mucho. Pero eso es harina de otro costal, quizás haya ocasión de volver a ese costal. Salvo en familias como la mía en la que noviembre es importante por varias razones, para la mayoría del personal es un mes sedante en el que «nunca pasa nada». Ésa es la expresión que utilizó una compañera de trabajo no hace mucho para referirse a él, ésa y, si no recuerdo mal, calificar a noviembre de mes «anodino». Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, encuentros y desencuentros políticos habidos y no habidos en nuestro país, creo que a mi compañera le faltó visión de futuro.

Es verdad que, especialmente en Zaragoza, noviembre es un mes atrapado en un sándwich, el pobre anda siempre eclipsado por estar en medio de los Pilares, el gran puente de la Inmaculada o la Constitución (según gusten) y las navidades. Un mes del que todo el mundo está deseando que pase pronto, un mes de trámite pues lo importante está antes y después de él, nunca durante. No se crean, también entre los meses hay clases, ¿cómo comparar el esplendor y la eclosión de colores de mayo con la sobriedad cromática y la introspección a la que noviembre invita? El primero es el punto de partida de la perpetua promesa de la primavera, el segundo el umbral otoñal que nos lleva a un túnel llamado invierno. ¡Nada que ver! Pobre noviembre, siempre un segundón en el calendario. No me sorprende demasiado que los que cumplimos años en noviembre tengamos cierta predisposición a la observación y el análisis, la duración del día, las asiduas nieblas, los tonos ocres, entre marrones y rojizos invitan más a la reflexión que al jolgorio. Pero ¡atención! sólo a veces las cosas son lo que parecen, casi todo es cuestión de perspectiva. Puede que cuando tenga ocasión me vaya al hemisferio sur a celebrar cumpleaños y noviembre entero, pues allí no es otoño, sino primavera. Además, este año, sofocados por un verano, como la historia, interminable, quien más y quien menos está deseando que llegue ese mes discreto y austero siempre compañero de la chaqueta, el abrigo, el fresco y el frío.

Eso para la mayoría, luego hay dos minorías, para la una, noviembre, bendito mes, sinónimo es de alcanzar la gloria en la tierra, o casi, al revalidar gobierno, mientras, para la otra minoría, noviembre puede significar el peor de los castigos, alargar la estancia en el purgatorio de la oposición, que no es lo mismo que el infierno, pero casi. ¡Qué importante noviembre! ¡Quién nos lo iba a decir en mayo!