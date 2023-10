Jóvenes y mayores

La resaca electoral está haciendo reflexionar a los expertos en demoscopia, en particular a aquellos que no atinaron con las encuestas. En los pronósticos pre-electorales y en los análisis post-electorales, los bailes y trasvases de votos de unos a otros partidos pueden segmentarse por siglas, tendencias, salarios, circunscripciones... Y también por edades. Dos generaciones bien distintas, la primera juventud y la tercera edad, han tenido mucho que ver en el resultado de los recientes comicios generales.

Entre los mayores se ha registrado una notable fidelidad al voto de izquierdas, en general, y al socialista, en particular. La razón no ha sido otra que la defensa de las pensiones por parte del gobierno de Pedro Sánchez y su acertada política de mejoras retributivas conforme empeoraba la inflación. Dándose el caso de que jubilados que tradicionalmente votaban al PP han agradecido al PSOE, con su voto, el mantenimiento de su poder adquisitivo.

Fue ese, el de las pensiones, uno de los temas en los que Alberto Núñez Feijóo no sólo no anduvo fino, sino que patinó claramente, contradiciéndose y siendo incapaz de demostrar que su partido había hecho más, o al menos, lo mismo que el PSOE con respecto a los pensionistas.

Si hablamos de los más jóvenes, las cosas no están tan claras.

La mayoría de las encuestas coincidieron en detectar una clara preferencia del voto-yogurín, el de votantes novatos o primerizos, hacia el partido de Santiago Abascal.

Dicho apoyo a Vox por parte de electores de dieciocho a veintiún años no fue producto de una reflexiva elaboración largamente asentada, sino de una decisión impulsiva, a menudo tomada en los últimos días de campaña. Las razones que le llevaron a defender a la ultraderecha pudieron ser tan distintas como personales, pero en cualquier caso expresaban insatisfacción, descontento y tal vez una soterrada rabia contra un sistema que no les gusta. Muchos se moderarán con el paso del tiempo, pero no lo harán de la noche a la mañana, por lo que seguirán influyendo en las encuestas.

Como la vida misma, la vida política contiene misterios en su principio y final.