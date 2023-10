Tengo una mala noticia para los patriotas. Las patrias, todas, son un constructo, también la Hispanidad que celebramos mañana. Cuando alguien saca a relucir una patria me echo mano al argumentario o al tirachinas (si el patriota viene agresivo). Por desgracia las patrias suelen utilizarse como espantajos para ocultar otros problemas más reales de la ciudadanía... Además, los nacionalismos son las excrecencias ideológicas de las patrias y, por muy antagónicos que parezcan, comparten la misma querencia por las fábulas sacralizadas y la misma teleología salvífica. Los nacionalismos ibéricos son más o menos conscientes de su condición, excepto el español, porque se considera esencia de estas tierras y, por tanto, no nacionalismo. Ser español para el inconsciente nacionalista español es algo natural e intrínseco. Y ahí empiezan los problemas, puesto que ese credo excluye cualquier otra identidad, que es considerada falsa, artificiosa y espuria. Considerarse español –yo no tengo inconveniente en ello–, pertenecer a la comunidad de idioma y cultura hispanas, no implica ser nacionalista español y menos ser excluyente respecto a otras identidades de nuestra variada y rica península. Nuestras derechas han abrazado el nacionalismo español, ese constructo, y por eso nunca gobernarán con el concurso de los otros nacionalismos periféricos. Es su manera de agitar emociones y llenar urnas en las regiones que constituyeron la Corona de Castilla y el actual Aragón, las tierras de lengua castellana. Es su manera de ocultar su nula empatía con los problemas sociales y su gobernanza al servicio de las oligarquías. Jaime Capmany, brillante columnista de ABC, dijo que el PP gobernaba para 300 familias y tenía que envolver esa verdad oculta en relatos más o menos presentables. La patria siempre es un relato muy oportuno…

*Profesor universitario y storyteller