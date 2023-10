Dos fotos y una derrota

Cuando vi las imágenes de Feijóo bajando la carrera de San Jerónimo con todo el grupo parlamentario del Partido Popular, sentí una descarga en el cerebro, una alerta que me avisaba de un recuerdo dormido con imágenes parecidas. ¡Claro, es Novecento!, pensé. Para el que no la conozca, la edad juega aquí una mala pasada, Novecento es una película del director italiano Bernardo Bertolucci, del año 1976. Es el testimonio de cómo cambió Italia entre comienzos del S.XX y 1945. La lucha de clases, el fascismo, la resistencia, las guerras, el fin del poder absoluto de caciques y terratenientes y la consolidación del movimiento sindical. En cinco horas se concentran 50 años de historia italiana.

Digo esto porque el cartel del anuncio de la película transmite una imagen de fuerza, de energía difícil de olvidar. Una masa obrera caminando en bloque, desafiando a la adversidad y a los adversarios, orgullosos de su clase, resueltos a defender su dignidad. Es una imagen mítica, repetida en millones de carteles que han inundado junto a la reproducción del Guernica de Picasso infinidad de paredes de cuartos y despachos. Pues bien, los periódicos del pasado 27 de septiembre, tras la presentación de la investidura de Feijóo, reflejaban la foto de todo el grupo parlamentario popular andando, encabezados por su presidente, al más puro estilo Novecento. Satisfechos, altivos, dispuestos a defender su maltrecha dignidad, orgullosos de su clase y de ser personas de bien, encartonados en sus trajes de marca y sus zapatos italianos. La burguesía en marcha.

Paradojas de la vida, las imágenes que sirvieron para alentar las conquistas de los débiles las utilizan los más conservadores para representar el poder de los fuertes y al mismo tiempo tratan de vendernos el relato de que su derrota era, en realidad, el triunfo de la dignidad: «No soy presidente porque no quiero darles lo que piden a los independentistas». Falso, pues el acuerdo con Vox que es, tal vez, el mayor error estratégico el PP desde la guerra de Irak, les aísla. Para otras sesiones de investidura los creativos populares nos pueden sorprender con el grupo montado a caballo bajando la Carrera de San Jerónimo. El ruido de los cascos al paso de tambores y cornetas sería espectacular. Aunque más impactante sería hacerlo en bicicleta, con sus señorías en maillot y casco pintado con la bandera de España. Todo sea por el espectáculo.

Me gusta más la imagen del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subido en un tablón, megáfono en mano y gorra del sindicato UAW mostrando su apoyo a los huelguistas que están pidiendo mejoras laborales a las tres grandes corporaciones del automóvil, General Motors, Stellantis y Ford. En un cuarto de hora dijo verdades como puños. «Manteneos firmes, os merecéis un aumento considerable y otras ventajas. Wallt Street no construyó este país, la clase media construyó este país, y los sindicatos construyeron la clase media». Nunca antes un presidente había hecho esto y por eso me gusta más la foto de Belleville en Michigan que la de la Carrera de San Jerónimo.

El compromiso del presidente norteamericano está permitiendo divulgar y conocer las enormes diferencias salariales que se dan en el sector, allí y aquí. Los jefes de las grandes corporaciones americanas ganan actualmente 399 veces lo que un trabajador medio cuando esa relación era en 1989 de 59 veces a una. Carlos Tabares, responsable jefe de Stellantis, ganó 19,2 millones de euros en 2022, un trabajador medio de esa planta tendría que trabajar 365 años para acumularlo. La subida que están reivindicando es de un 36%, la misma que han tenido sus jefes en los últimos cuatro años. A ellos solo les subieron el 6% pese a la tremenda inflación. Por eso es un conflicto apoyado por el 72% de los votantes demócratas y por el 46% de los republicanos.

Esta compleja batalla que está dándose al otro lado del Atlántico condicionará el futuro del sector de la automoción en el mundo. La desaparición del motor de combustión por el eléctrico conllevará reducción de empleos, cierre de fábricas, trabajos nuevos en las maxiplantas de baterías con afecciones en la salud laboral, peores salarios... Y una competencia brutal entre corporaciones y países por mantener o ampliar mercados, los precios van a estar muy vinculados a las condiciones laborales y al dopaje de los estados a sus fábricas vía subvenciones. Por eso los recursos públicos que se den deben condicionarse a mantener o mejorar las condiciones laborales.

La apuesta de Biden por el movimiento sindical tiene como objetivo buscar equilibrios que permitan mantener una sociedad estable con una amplia clase media, que huya de los populismos y recupere las cuotas de bienestar perdidas. La apuesta de Feijóo en este y otros muchos temas la desconocemos, envuelto en la bandera de España y a caballo del nacionalismo español no se resuelve nada.