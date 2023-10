Los recursos naturales deberían ser considerados como la gran riqueza de un país, aunque en ocasiones damos excesiva importancia a otros activos (tangibles o intangibles) para medir la capacidad de desarrollo de un territorio. Quizá sea porque tendemos a restar valor a aquello que siempre lo tuvo, lo ha tenido y lo tendrá. Pues bien, se trata de un error de bulto, una miopía severa que impide, por ejemplo, prestar atención al talento de aquel joven que nunca encontró su sitio en el mundo o a aquella belleza infinita que nunca fue admirada pese a estar ahí.

A Aragón le ha ocurrido algo similar con sus recursos energéticos, que hasta hace solo unos años no han sido aprovechados de forma adecuada para transformarlos en oro molido. Hoy, la energía se ha convertido en un elemento estratégico y decisivo para abrazar el futuro. Los recursos naturales como el viento, la radiación del sol, el agua, el carbón, el uranio, el gas natural y el petróleo son fuentes de energía primaria que van a definir la configuración de la nueva realidad global.

Desde una perspectiva más local, la comunidad aragonesa ha sido testigo esta misma semana de lo que pueden ser dos hitos económicos de primera magnitud. El primero, el anuncio del gigante Microsoft, que ha elegido Aragón para levantar tres centros de datos en La Muela, La Puebla de Alfindén y el Polígono Tecnológico de Reciclado (PTR). No es el primero. Hace solo un año se pusieron en marcha tres complejos similares en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro de la mano de Amazon Web Services (AWS). No existe mejor carta de presentación para una comunidad como la aragonesa que se ha convertido en uno de los epicentros de la economía digital, no solo de España sino también en el Viejo Continente.

Los data centers utilizan el 1% de toda la electricidad mundial, según la Agencia Internacional de la Energía, que augura que para 2025 los centros de datos consumirán una quinta parte del suministro de energía mundial. La alimentación de sus servidores y la necesidad de refrigerarlos explican esta elevada demanda que Aragón está en condiciones de ofertar. De hecho, el 75,2% de la generación de electricidad regional provino en 2022 de fuentes renovables, lo que la convirtió en la segunda comunidad de España en cuota de producción de energía verde, según datos de Red Eléctrica.

Hay otros ejemplos que ilustran por qué Aragón está considerada una de las novias más deseadas por las grandes corporaciones. La comunidad estuvo en el punto de mira de Volkswagen y Tata para levantar una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos. Pues bien, ahora es Stellantis la que pretende poner en marcha un megacomplejo similar en Figueruelas. La disponibilidad de suelo a buen precio (Stellantis lo tiene en propiedad) y el complejo de energías renovables que la multinacional pilotada por Carlos Tavares está tejiendo alrededor de la factoría de vehículos explican el interés de la corporación.

En el caso de AWS, Microsoft y ahora Stellantis, el factor clave para localizar sus negocios es que Aragón cuenta con energía renovable a buen precio, lo que reduce los gastos y eleva la competitividad de las empresas. Y estas no serán las últimas inversiones que vengan a la comunidad. Broadcom, el gigante estadounidense de los microchips, está sondeando localizaciones para construir una planta en España, y Aragón es una firme candidata. La decisión, que se enmarca dentro del Perte CHIP impulsado por el Gobierno y que movilizará 12.500 millones, todavía no se ha tomado. Tan solo estos cuatro proyectos supondrían para la comunidad un inversión directa de casi 8.000 millones de euros, una cifra equivalente al presupuesto anual de Aragón para 2023.

El Ejecutivo de Javier Lambán aprobó el pasado mes de marzo un decreto energético para impulsar el despliegue de renovables y atraer proyectos e inversiones con generación eólica o fotovoltaica vinculados a fomentar la competitividad industrial. El paso dado afianza esa posición de convertir a Aragón en un imán de proyectos punteros intensivos en energía. Ahora el presidente aragonés, Jorge Azcón, quiere mantener la hoja de ruta. La energía, en definitiva, siempre estuvo ahí, pero su potencial pasó de largo. Que no vuelva a suceder.