El ataque israelí ha mostrado al mundo las condiciones en las que viven los palestinos de la llamada «Franja de Gaza». Una "reserva" en la que dos millones y medio se hacinan sin espacio vital, condenados a sobrevivir, a crecer y multiplicarse en condiciones infrahumanas. Y a morir en medio de las bombas, destrozados por la metralla.

La metafórica novela Un mundo feliz, de Aldoux Huxley, ya anticipaba este tipo de situaciones. Alfas y betas de una civilización superior visitaban «Malpaís», un lugar infecto donde aquellos seres humanos primitivos y no tratados por inteligencia artificial habían sido reducidos y recluidos. Los hombres y mujeres del futuro, habitantes de su «mundo feliz», contemplaban con horror cómo sobrevivían aquellos seres humanos del pasado remoto, que no recibieron los beneficios de la ciencia, que no fueron tratados, clonados, ni apartados a tiempo, como las razas superiores, de costumbres bárbaras como el apareamiento entre parejas no controladas y la crianza de hijos, ni de la práctica de ritos monstruosos (reuniones familiares, dogmas religiosos…) e instituciones sociales perniciosas (democracia, el voto popular…). Ante los privilegiados habitantes de «un mundo feliz», alimentados con proteínas químicas, rejuvenecidos con transfusiones y vacunados contra toda bacteria o parásito, «Malpaís» no era más que un amasijo de edificios en ruinas, con solares llenos de cascotes, humo saliendo de calderas reventadas y tuberías rotas, túneles donde dormían enfermos y mendigos y de los que surgían famélicos espectros oliendo a mugre, a miedo y a odio...

Entre ese «Malpaís» de Huxley y la Franja de Gaza de la Autoridad Palestina y de Hamás no hay demasiadas diferencias. Frente al hacinamiento y derrota de los palestinos, frente a su desesperanza, sufrimiento, violencia y rencor, los israelíes representan esa otra civilización superior que les rechaza por motivos étnicos e irreconciliables diferencias a la hora de entender la convivencia, la religión y la historia. Frente al «mundo feliz» de Israel, el «Malpaís» palestino ofrece un contraste tan brutal como permanente, pues no hay siglo, no hay ciencia, no hay remedio que lo cambie o integre.

La novela de Huxley no terminaba bien. Tampoco el drama de Gaza parece que vaya a encontrar un final feliz.