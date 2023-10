El vendaval del relativismo posmoderno se llevó al liberalismo y a la socialdemocracia canónicos, al comunismo y a casi todos los ismos de la Modernidad. Pero hay algo que ha resistido con contumacia: el Mercado. Como el capitalismo en todas sus variantes, tiene las raíces muy profundas, tanto que alguien propenso a los esencialismos –no es mi caso– afirmaría que es un rasgo de la naturaleza humana. No sé si llega a tanto, pero hoy está campando como un emperador global. El mercado es un camaleón que se adapta a todos los sistemas, que ya lo abrazan sin discusión. Me da que sus cuerdas son tañidas por muy pocas manos y los estados/organizaciones, como mucho, les dan algún pizzicato. Escohotado señaló los «enemigos del comercio», la pulsión caritativa y aporofílica del cristianismo principalmente, pero aquel liberal tan fumado y documentado no cayó en que la Iglesia había asimilado el mercado desde su matrimonio de conveniencia con el Imperio Romano. Hoy día ni los más declarados enemigos del comercio renuncian a sus leyes ni a la mercadotecnia. En el siglo XXI, más allá de proclamas y fundamentalismos, se imponen las cosas prácticas y el mercado parece serlo en demasía. Así pues, todos nos vemos postrados ante este nuevo superbecerro de oro, este santo canonizado de facto que nos obliga a pagar por las nubes, en nombre de sus sacrosantas leyes, combustible, energía, alimentos o tipos de interés. Ante eso se impone la pregunta Qui prodest?, y precisamente esos beneficiarios serían a los que habría que meter en cintura desde organismos y gobiernos presionados por la ciudadanía, precisamente para que San Mercado no favoreciese siempre a esa plutocracia a costa de la inmensa mayoría. Esa es la única revolución pendiente… Pero, habida cuenta de la expansión rizomática de todos sus tentáculos, ¿quién se atreve a meterle mano a semejante Leviatán?