Una especie en extinción

La ocurrente Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, esa que va a una universidad de Nueva York a vender la capital del Reino como destino turístico a un grupo de estudiantes españoles, ha dicho en ese simulacro político de Operación Triunfo que el Partido Popular ha montado en el Senado con sus presidentes autonómicos, que «si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles». Cielos, ¡estamos en peligro de extinción! Como el lince ibérico. Urge, entonces, que el organismo pertinente nos declare especie protegida.

Como ustedes imaginarán la «indignidad» de la que habla Ayuso es la amnistía que el presidente Sánchez ha prometido a los catalanes condenados por el procés. Y a partir de esa promesa, la castiza presidenta (también ha dicho en Nueva York que Madrid es la capital del flamenco, aunque no ha especificado si se refería a la música o a las aves phoenicopteriformes) ha dibujado un escenario apocalíptico en el que los catalanes (esos que según Rajoy hacen cosas) se van a lanzar a desmembrar España y a reclamar «trozos de Aragón, Valencia, Baleares o el sur de Francia». La histórica Corona de Aragón, o sea, y, ya puestos, tal vez algunos territorios de ultramar, como Cuba, por ejemplo, país donde nacieron las habaneras, canciones tan del gusto de las poblaciones costeras españolas, incluidas las catalanas. Así las cosas, a la inminente desaparición de los españoles habría que sumar la extinción de no pocos caribeños.

Aclaremos de entrada que, como la señora Ayuso se hace un lío con las conjunciones, no queda claro si la hipotética República Catalana (es lo que viene tras la amnistía, claro) reclamaría «trozos de Aragón, Valencia, Baleares o el sur de Francia» o bien «trozos de Aragón, Valencia, Baleares y el sur de Francia». Si es o, puede que los franceses se salven; si es y, no hay duda de que el presidente de turno del país más centralista de Europa, cederá sin problemas Pau, Tarbes, Saint Bertrand, Carcassonne, Limoux, Perpignan y la región de Provence, que un día pertenecieron a la Corona de Aragón, y que, de ahí a que Junts y Esquerra reclamen París solo media una misa oficiada por el beato Junqueras. Ya sabemos que la dialéctica hiperbólica de Ayuso, macerada sin duda en el güisqui de su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez, es, dislocada, cuando no errática, pero también hemos comprobado que a base de repetir mantras el personal acaba aceptando el disparate como dogma de fe.

Para el Partido Popular y sus dicharacheros exégetas, el llamado problema catalán se resuelve a porrazo limpio, con manifestaciones de españolismo más o menos cañís y los mencionados mantras; y en su tic de la España rota no hay lugar para la reflexión, el debate, la confrontación de ideas y, mucho menos, para ofrecer alternativas serias. Yo, poco estatalista por naturaleza, y nada nacionalista por la misma razón, me apuntaría, pese a todo, a la creación de un estado federal que tal vez satisficiera las ansias patrióticas de catalanes y vascos, teniendo en cuenta que un ciudadano de Arkansas (Estados Unidos), por ejemplo, no muestra menos apego por su tierra que un vasco y un catalán y, no obstante, forma parte de un país de estructura federal.

Puede que a quienes sueñan con repúblicas independientes no les vaya bien la cosa del federalismo, pero por algo habrá que empezar. Yo también sueño con una república española y esto sí que no tiene, de momento, por dónde echar a andar. Dicho lo cual, y volviendo a la cruda actualidad, creo que Puigdemont y sus muchachos, y Aragonès y los suyos, están tensando mucho la cuerda de la investidura de Sánchez, y que el Presidente en funciones tal vez se esté columpiando un poco (yo habría convocado nuevas elecciones nada más terminar la fallida y fallera investidura de Feijóo, disfrazada de delirante moción de censura, con sus palmeros de la ultraderecha, contra Sánchez).

Pero mientras unos recuperan las consignas de los airados muchachos del Mayo francés del 68 ("Sed realistas, pedid lo imposible") y otros aguantan como pueden el tirón, probablemente napoleónico, de Waterloo, el Partido Popular y sus presidentes autonómicos, con la señora Ayuso como mascarón de proa, abren la caja de Pandora de la España rota sin ofrecer pegamento alguno. Mucho ruido y pocas nueces para una formación que aspira a gobernar las Españas. Bueno, sí, tiene el Super Glue de Vox en algunas Comunidades; de ahí que no pueda quitarse a Abascal de la chepa ni con disolvente catalán.