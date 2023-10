Europa rodeada

A la Unión Europea le está tocando ver muy cerca de sus fronteras situaciones convulsas y que sin duda le van a afectar, o más bien le están afectando. Empecemos por lo más evidente: la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el reforzamiento militar que está haciendo Rusia en las fronteras de los países bálticos y de Finlandia. Vayámonos un poco más al sur, al Cáucaso, donde hace un par de semanas Azerbaiyán conquistó la región de Nagorno Karabaj, provocando 120.000 exiliados armenios. Un poco más al oeste tenemos a la Turquía de Erdogan, que tiene varios líos: ocupa la franja norte de Siria donde apoya a milicias islamistas; está machacando permanentemente a la minoría kurda, llegando a bombardear poblaciones dentro de su territorio; realiza incursiones y bombardeos periódicos en el norte de Irak; tiene conflictos con los griegos en torno a la soberanía del mar, con varias escaramuzas navales; amenaza con no permitir la entrada de Suecia en la OTAN; y finalmente, chantajea de forma recurrente a la UE con volver a lanzar refugiados sirios hacia la UE. Si bajamos al Sur, encontramos a Siria, un país en guerra, partido y parcialmente ocupado. A su lado está el Líbano, país que sufre una crisis económica y política enorme, y además es fronterizo con Israel, donde ya hay conato de guerra entre Hezbollah y el ejército israelí. Un poco más al sur, en Gaza, el pueblo palestino cuenta los muertos por miles cada semana. Pasando ya a África, Egipto está razonablemente calmado, pero ya veremos cómo le afecta la masacre de Gaza. Al oeste encontramos a Libia, que tras los bombardeos de 2011 se convirtió en un estado fallido en guerra civil. Tanto desde Libia como desde Túnez salen los miles de inmigrantes que acaban en las costas italianas. Más cerca de nosotros tenemos a Argelia y su tensión con Marruecos que nos cerró un gasoducto. Y no hay que dejar de nombrar la ocupación del Sahara Occidental. Aunque la región del Sahel parezca más lejana, allí ha habido 8 golpes de estado desde 2020. Golpes, violencia, e inestabilidad que tienen mucho que ver con las oleadas de inmigrantes que han desbordado la isla del Hierro. Y tras haber dado toda una vuelta rodeando la UE, voy a Kosovo donde el conflicto entre albaneses y serbios se volvió a incendiar el mes pasado. Empiezan a ser demasiados fuegos a la vez para una UE poco resolutiva y algo perdida. Ojalá la masacre de Gaza acabe pronto, y no solo por los palestinos.