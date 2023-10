Ni es la primera vez ni será la última, pero la política sigue empeñada en generar rechazo entre los ciudadanos, que únicamente desean ser gobernados con sentido común y no a golpe de pataleta. Este semana se ha vivido un capítulo más que explica la desafección que sufre esto de la cosa pública. La renuncia de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) a entrar en el proyecto de la nueva Romareda ha vuelto a poner negro sobre blanco que, en ocasiones (demasiadas quizá), la política y el bien común suelen estar reñidos. Poco importa que esta vez hayan sido los socialistas los que han dado un portazo a una iniciativa apadrinada por el PP, porque esta historia ya se ha vivido en anteriores ocasiones en sentido contrario en este y otros asuntos.

Las consecuencias de esta decisión se sabrán en el corto plazo, ya que el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de la capital aragonesa y el Real Zaragoza deberán exponer la próxima semana cuál es la fórmula elegida para alumbrar un nuevo campo de fútbol. Sin embargo, lo que parece claro es que la ausencia de la DPZ, institución presidida por Juan Antonio Sánchez Quero, va a salir cara a los promotores de la iniciativa, entre los cuales estará casi con toda seguridad Ibercaja, el banco aragonés que servirá de palanca para aportar financiación y dotar de una más seguridad a una operación que ahora presenta mayores riesgos.

El hecho de que la DPZ se haya desmarcado de la nueva Romareda supone que las aportaciones de capital tendrán que ser mayores por parte de los impulsores del nuevo estadio. Además, salvo sorpresa, la pata financiera será más relevante todavía, lo que conllevará un aumento de los costes y unos mayores riesgos por parte, sobre todo, de la DGA y el consistorio zaragozano. En unos días se despejarán las dudas y se podrá analizar, no solo el quién está detrás de la nueva Romareda sino sobre todo el cómo se pondrá en marcha un nuevo estadio que gran parte da la sociedad reclama y que aspira a convertirse en uno de los símbolos de la ciudad durante las próximas décadas. Pero hasta entonces hay otro hito a la vista, la celebración del Mundial de Fútbol 2030 que acogerá España, Marruecos y Portugal, y en el que Zaragoza aspira a convertirse en una de las sedes. Pero lograrlo no es sencillo, más todavía tras comprobar esta semana la fuerte competencia que existe entre las distintas ciudades candidatas en España. Y la falta de consenso político no contribuye precisamente a posicionar a la capital aragonesa como una de las elegidas. Quizá este factor no sea tan decisivo, pero todo suma.

Más allá de algunas incógnitas que todavía quedan por despejar, lo urgente ahora es comprobar si los pasos que comienzan a darse por parte de los promotores van en la dirección correcta. Lo más trascendente será averiguar de qué forma se articulará una sociedad que será mirada con lupa durante la próxima legislatura.

Otra de las preguntas que tampoco tiene respuesta es cuál será la factura política del proyecto de La Romareda. La decisión del PSOE de dar un paso atrás está argumentada en la falta de transparencia y de información por parte del PP y en que la DPZ cuenta con un «exiguo» presupuesto de 198 millones de euros que no le permite implicarse en la operación con una cantidad de dinero significante, apuntó Quero. Se trata de dos argumentos válidos, aunque da la sensación de que el que más peso ha tenido es el del rifirrafe político que ha presidido este proyecto. El PSOE ha decidido dar un paso atrás, a pesar de que en las últimas semanas la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, adoptó una postura más conciliadora. Sin embargo, los socialistas han apostado por no decir ‘no’, a pesar de que la DPZ cuenta con una importante solvencia económica y de que su participación habría hecho más viable la operación. Pero La Romareda ha sido protagonista de demasiados anuncios y campañas electorales y eso, en política, no tiene vuelta atrás.

La construcción de la nueva Romareda, en definitiva, se asienta sobre el consenso político, la aportación económica de los promotores, la seguridad jurídica y la viabilidad de su gestión. Por ahora, la primera ha fallado.

