Regresar a lo básico

No sólo de malas intenciones vive el hombre. Algo parecido a eso afirmaba hace ya casi veinte años el economista, premio Nobel y premio Príncipe de Asturias, Amartya Sen. Además de ellas, de las que nadie duda, la desorganización conceptual contribuye de forma significativa a la barbarie que nos vemos obligados a observar demasiado a menudo en demasiados lugares. Eso, que también forma parte del pensamiento de Sen, se explica porque la más o menos negligente o calculada desorganización conceptual alimenta la confusión en que vivimos. Vivir significa actuar, por lo que si esa confusión cimienta nuestras vidas también fundamenta nuestras acciones, decisiones y omisiones.

Seguro que cada uno de nosotros percibe confusión en el ámbito que por profesión, vocación o experiencia vital mejor conoce. En el único en que no es que no quepa la confusión conceptual, sino que más que bienvenida resulta necesaria, es en el artístico. Fuera de él, si todas las ideas tienen consecuencias, las derivadas de errores conceptuales pueden ser funestas. La Historia, a veces madre, a veces madrastra, está plagada de casos. Me serviré de dos ejemplos: el equívoco de no diferenciar entre humano y humanitario o básico y simple. Hannah Arendt articuló una teoría completa al respecto. A su juicio, los hombres pueden llegar a transformarse en algo por debajo de lo humano, hombres subhumanos podría decirse, hombres sin humanidad, hombres no humanitarios. Y sí, en esta ocasión ni siquiera es necesario rebuscar en la Historia, con el presente nos sobra. Pero claro, el hombre ni siempre, ni predominantemente es un ser de luz.

La más profunda oscuridad puede campar a sus anchas cuando las malas intenciones y los errores se acumulan en él y en las generaciones que le precedieron. También debemos a la gran filósofa Hannah Arendt una buena explicación de ello, al menos una explicación válida desde el siglo XX para acá. Buena conocedora de la condición humana, en 1958 aseguraba: «Tal vez seamos la primera generación que se ha dado perfecta cuenta de las fatales consecuencias inherentes a una línea de pensamiento que admite que todos los medios, con tal de que sean eficaces, están permitidos y justificados en la búsqueda de algo definido como fin». Se refería a eso a lo que en filosofía denominamos «la razón instrumental». La «perfecta cuenta» a la que alude Arendt me lleva a pensar que, si sabiendo las consecuencias de ello se sigue practicando la razón instrumental, no podemos, no debemos llevarnos las manos a la cabeza cuando esa razón es la batuta que dirige la orquestación de los acontecimientos. Zigmunt Bauman nos alertó de ello en varias de sus obras. Pero, si recuerdan, antes mencionaba dos ejemplos, el otro, al que me referiré muy brevemente es a la imperdonable tergiversación que lleva a no distinguir entre básico y simple. El antónimo de lo complejo no es lo básico, es lo simple. De hecho, lo básico puede ser tremendamente complejo, piénsese en la paz. La paz resulta básica, pero tanto su concepto, como su historia y construcción son de una complejidad asombrosa. Se me acaba el espacio, únicamente me cabe añadir que resulta imperativo huir de los errores y regresar a lo básico, siendo la paz la base de lo básico.