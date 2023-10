El ruedo parlamentario

«Lo que no puede ser, no puede ser; y además es imposible» (Rafael Guerra, Guerrita, 1862-1941). Es una lección de vida que permite pensar que esta es parecida a una corrida de toros. Los ciudadanos usamos deliberadamente su lenguaje. Acaso fue Fernando Fernán-Gómez el que afirmó que desde la plena juventud y hasta la madurez se está en el ruedo; entre la madurez y la ancianidad, en el callejón o viendo los toros desde la barrera; y ya en la ancianidad, desde el tendido.

Con la terminología del arte de lidiar toros, podemos definir las mejores características de muchas de nuestras actividades (faenas) de nuestro quehacer cotidiano. Lo justificamos como metáfora de nuestras expresiones para vigorizar lo expuesto: desechos (de tienta), lidiar (la vida), evitar que te coja el toro, etc., en España son compromisos y cuidados de cualquier mortal.

No hace mucho he visto transmitido el desmoche, o corte de coleta, de un maletilla sobón de la política. Había tomado precozmente la alternativa, como respuesta a un agobio de supervivencia, sin valorar el arte político-taurino. Justificaba este defecto (su falta de sitio y oficio) a base de torerías extemporáneas, que le valieron, como a su cuadrilla, avisos de la presidencia aliada y devoluciones de astados a corrales. Derrumbe precoz y corte de coleta inevitables, ante el fracaso como lidiador, cuando debió ser peón subalterno, refrendado con la división de opiniones en el tendido bajo del coso.

Se anuncia en esos carteles una vianesa de raza gallega. Buena planta, pero escaso trapío por falta de las características propias de su variedad ideológica. De careto bien conformado y grueso morrillo nasal, mas ya desechada en los cosos autonómicos por escasez de casta.

En la jerga se llama desecho de tienta al caso en el que las reses rechazadas en una tienta, que las somete a prueba. En la política patria, en vez de ir al matadero como debe ser, son cedidas a un especulador progresista, que pretende formar con sobras una nueva ganadería. De desechos electorales pretende valerse para formar gobierno un mitómano, de permanente derrote, que rebaja cada vez más la sangre valiente y audaz, con casta y trapío, sin tener en cuenta los distintos encastes de las ganaderías.

Así, sobre lo que llamamos razas naturales de las dehesas regionales, prevalencen los linajes mantenidos con piensos financieros compuestos.

Los tendidos del coso parlamentario, en sus expresiones, han prescindido de la clásica y armoniosa alabanza al arte de la oratoria y el entendimiento, fomentando las malas formas, que nos obsequian con un insulto progresista y progresivo, con bronca, sin tercio de quites de respuesta, anunciando un fracaso o la suspensión del festejo con repercusión en la convivencia social.

En los grandes y reconocidos cosos democráticos, no se lidian sobreros o reses de desecho. Muchos aficionados, de cualquier sensibilidad, están exteriorizando la necesidad de una mejor selección con una segunda vuelta previa a los carteles definitivos.

Otros aficionados bicamerales, incluido el presidente del festejo, creen saber qué es lo necesario para ser un excelente servidor público, pero normalmente sus ideas comulgan con sus propias creencias sin que conozcan mucho sobre el tema.

Los mejores gobernantes, según el arte de Cúchares, son los que conocen más el terreno, tiempo y lugar de los diferentes tercios. Siguiendo en la metáfora, comparten el arte y el compromiso por la búsqueda de la verdad, la honestidad y la ética del bien común. Actualmente vemos características de desecho de tienta en algunos de nuestros políticos. Por eso no podemos considerarlos protagonistas eficaces. No pueden tomar decisiones importantes porque lidian enfocados exclusivamente a sus propios intereses. Lo dicho: o que no puede ser, no puede ser; y, además, es imposible.