Culpar para justificarse

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, escenificó en su balance ante los medios de comunicación de los 100 días de gobierno todas las carencias de las que adolece el tripartito que dirige, adoptando además el modo de hacer política que desarrolla el Partido Popular de Jorge Azcón: culpar a los demás para justificarse. De entrada, la ausencia de sus socios, Teruel Existe y PAR, dejó bien claro que el tripartito no es, no ha sido nunca, un grupo unido y compacto. O el presidente ejerce de manera absoluta, sin atender a sus socios, o no comparten opiniones como las lanzadas en la rueda de prensa o, directamente y como ya han demostrado en distintas ocasiones, sus divergencias son cada vez más visibles en una alianza cimentada únicamente en el poder por el poder. Prefirió Juste acompañarse por Yolanda Sevilla, la diputada de Hacienda, porque el balance de los 100 días de su gobierno no tenía intención alguna de hablar de méritos propios, sino de los deméritos de los demás.

Como en el equipo de gobierno no tienen nada de lo que presumir, dada su falta de acción, ideas y proyecto de futuro, decidieron hacer balance de lo que hizo el equipo de gobierno anterior, por supuesto para hablar mal. Quizá por eso no estaba invitado Rafael Samper, el actual vicepresidente segundo y ex jefe de gabinete del vicepresidente Alberto Izquierdo, pieza angular de aquel gobierno al que iban a criticar. Para justificar la falta de iniciativas propias en estos 100 días, Joaquín Juste y Yolanda Sevilla retorcieron las cuentas de la legislatura anterior e hicieron de la gestión diaria de una institución un drama. Para ello, convierten algo tan habitual como un reconocimiento extrajudicial de créditos en una especie de tragedia, con el único fin de desprestigiar la gestión del equipo anterior.

Se ponen las manos en la cabeza por tener que pagar facturas atrasadas mediante esta fórmula, sin aclarar que es un procedimiento habitual de la administración pública y que raramente se produce por falta de gestión, sino por muy distintas causas.

Le podían haber preguntado a su compañera de partido, la alcaldesa de Teruel Emma Buj, por los expedientes extrajudiciales de créditos que ha llevado su equipo de gobierno en los dos últimos plenos. Sólo en el de septiembre se aprobaron más de 260.000 euros en reconocimientos extrajudiciales de crédito en el Ayuntamiento de Teruel, también con facturas del 2022.

¿Están diciendo Juste y Sevilla que Buj gestiona mal? En su estrategia de desprestigio, Juste repite machaconamente donde le quieran oír lo de las facturas pagadas de otros años, exagerando claramente lo que es casi una anécdota. En dos de los expedientes que se nos presentó en el pleno de septiembre hay 83 facturas. Sólo una es de 2019, el año al que se agarra Juste en sus declaraciones para hablar de desidia. Y es de un saco de cemento de 6,61 euros. Todo un drama, según el presidente.

Entre esas facturas hay otras tres de 2020, seis de 2021 y cuatro de 2022. En total, 14 facturas de 83, en su mayoría de pequeños importes. Todas las demás son del 2023, el año en ejercicio.

Exagerar sobre estas cifras es en realidad mentir, pero si tanta preocupación tiene el presidente por las facturas, que no debería, la mayor parte corresponden a servicios que gestionaban sus socios de gobierno, el Partido Aragonés. Que pregunten, que los tienen a mano.

Se quejan amargamente de que no existe remanente, un dinero que no servía para nada más que para engordar las cuentas de los bancos, por el que se pagaban intereses y que estaba secuestrado por la ley Montoro. No hay remanente porque, después de la pandemia y para evitar una crisis, los ayuntamientos necesitaban la ayuda de la Diputación. Así se lo trasladaron al anterior equipo de gobierno y por eso se puso en marcha una política de inversiones en Planes de Obras y Servicios que ha servido para mucho en tiempos difíciles.

Frente a la política de recorte en servicios del PP, su única receta, el PSOE siempre antepondrá el servicio efectivo. Y si es necesario endeudarse, después de dos años con pandemia, crisis meteorológicas como Gloria y Filomena o crisis como la de la brucelosis o el virus sharka, nos endeudamos. Con ese dinero, no lo olviden, también se ha resuelto una injusticia histórica como es que Alcañiz no tuviera una sede de la DPT en condiciones o se ha respondido a la imperiosa necesidad de adquirir un camión autoescala para dar servicio a la ciudad de Teruel que, según la ley, debería tener su propio parque de bomberos.

En su repaso a las cuentas conyunturales, ocultan lo básico: que la Diputación de Teruel, así lo dicen todos los informes técnicos, es una institución saneada, que cumple sus compromisos y que puede permitirse un pequeño endeudamiento si las condiciones así lo requieren. Ellos mismos lo dicen: hay un 30% de endeudamiento cuando lo permitido por la ley es un 120%. No puede estar más claro.

Durante la rueda de prensa Juste y Sevilla se contradijeron, porque por un lado acusan al anterior equipo de gobierno, al PSOE y también al PAR, de ser malos gestores y, por otro, lamentan la excelente gestión del presupuesto de este año, que ya está comprometido. Esos compromisos de los que hoy se quejan, aseguran una ejecución alta, que es fundamental para el siguiente presupuesto. Recordamos que en el gobierno de la DPT, con su obsesión por ahorrar, al PP se le olvidaba siempre ejecutar. Esperamos que no vuelvan esos tiempos.

Se permitieron, además, ponerse medallas en la resolución de problemas sobre los que el anterior equipo de gobierno ya dejó las soluciones encarrilladas. Incluso hacen referencia a algunos que ya se resolvieron y dan por resueltos otros que, lamentablemente, no lo están porque son más difíciles de resolver. Supongo que, si han preguntado a los funcionarios de la casa, sabrán del trabajo realizado en algunos de los casos concretos que nombraron en la rueda de prensa. Si lo saben, constataron los esfuerzos y aun así hacen estas declaraciones, lo hacen de mala fe.

Por último, no es cierto que haya habido desidia o falta de trabajo en la recepción de subvención alguna. El caso que nombra Juste, el de la subvención del Museo Etnográfico, es ejemplar de obtención de información, presentación de un proyecto y solicitud de nuevos plazos para su ejecución, pues se pidió un año más, hasta diciembre de 2024. El expediente se dejó en marcha y a su tiempo. Si el señor presidente llegó justo a alguna firma, fue por su propia responsabilidad. Debe tener en cuenta que es presidente desde el 3 de julio de este año.

Respecto a los FITE, el anterior equipo de gobierno no tuvo ni un solo problema en la gestión de ningún proyecto. No devolvió ni un solo euro. Y los que aún están por pagar estaban todos en marcha, con proyecto y documentación. En todo caso, tendrán que explicar si hay algún proyecto que no quieren ejecutar, como el de la nave de servicios audiovisuales, y las razones.

Esperamos que en el próximo balance de gobierno tengan algo mejor que explicar que la pura gestión y la resolución de los problemas a los que se suelen enfrentar diariamente todos los equipos de gobierno. Que por fin nos cuenten cómo van a llevar a cabo los proyectos anunciados, de los que nada sabemos aún. Que no recurran a culpar a los demás para justificar su inacción.

*Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Teruel